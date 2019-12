Video: Na čerpacej stanici došlo k vážnej nehode, tvoria sa kolóny

NEHODA NA ČERPACEJ STANICI NA D1, KOLÓNY SPÔSOBUJÚ ZVEDAVCI Dopravní policajti spolu s ostatnými záchrannými zložkami zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo na čerpacej stanici na diaľnici D1 v smere na Senec. Podľa doterajších informácií vodič nákladného motorového vozidla pri vchádzaní na čerpaciu stanicu z doposiaľ nezistených príčin narazil do ďalšieho NMV a následne do osobného motorového vozidla. V dôsledku nárazu bolo osobné vozidlo odrazené do stojanu čerpacej stanice. Pri nehode utrpeli vodič NMV a vodička OMV zranenia, s ktorými boli prevezení na ošetrenie do nemocnice. Vykonaná dychová skúška u vodičov požitie alkoholických nápojov nepreukázala. Príčiny, okolnosti ako aj miera zavinenia tejto nehody sú v súčasnosti v štádiu objasňovania. Napriek tomu, že nehoda sa stala na čerpacej stanici a diaľnica D1 je bez závad, v uvedenom úseku sa tvoria kolóny. Preto vyzývame okoloidúcih vodičov aby bezdôvodne nespomaľovali premávku a pokračovali plynulo v jazde.