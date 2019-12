Od budúceho roka vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblasti

Zvýši sa napríklad minimálna mzda, polepšiť si majú aj rodiny, viac zdrojov má ísť aj na sociálne služby, taktiež vstúpi do platnosti protikrízové opatrenie, ktoré má pomôcť firmám udržať pracovné miesta.

„Je to široký diapazón opatrení,“ skonštatoval v piatok na tlačovej konferencii minister práce Ján Richter (Smer-SD). V oblasti politiky zamestnanosti sa zvýši minimálna mzda na 580 eur. „Je to najvyššie zvýšenie v histórii Slovenska, som tomu veľmi rád. Od roku 2020 sa automaticky upravuje aj vyššie mzdové zvýhodnenie za prácu v neštandardnom čase,“ doplnil Richter.

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania pracovných miest. Štát bude môcť poskytnúť zamestnávateľovi príspevok na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca.

V oblasti rodinnej a sociálnej politiky budú mať rodičia nárok na vyšší rodičovský príspevok. „Výrazne sa zvyšuje. Rodičom, ktorí poberali pred nástupom na rodičovskú dávku materské, sa zvýši príspevok z 270 na 370 eur. Pre rodičov, ktorým nevznikol nárok na materské, sa zvýši suma na 270 eur. Odhadujeme, že sa to bude týkať v pomere 50:50,“ vyčíslil Richter s tým, že tento príspevok sa zvýši automaticky. „Poberateľ nemusí dávať žiadosť na niektorý úrad,“ priblížil Richter.

Okrem toho mladí rodičia do 33 rokov budú mať nárok na päť týždňov dovolenky, tiež budú môcť rodiny požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Zmeny sa dotknú aj vymáhania náhradného výživného. Viac zdrojov pôjde aj na sociálne služby. „Zvyšujeme rozpočet na sociálne služby, prekračuje 156 miliónov eur a je o 9 miliónov eur vyšší ako v tomto kalendárnom roku,“ vyčíslil minister práce s tým, že napríklad v prípade 6. stupňa odkázanosti zvýšenie predstavuje 42 eur na osobu a mesiac.

Viaceré zmeny čakajú aj dôchodcov. Od budúceho roka sa bude približne 88 % dôchodkových dávok valorizovať o dôchodcovskú infláciu, teda o 2,9 %. V súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa upúšťa od určovania dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu. Vek sa po novom bude stanovovať v členení na ročníky, pohlavie a počet vychovaných detí prehľadne v tabuľke v prílohe zákona. Tiež sa zmení systém výpočtu minimálnych dôchodkov, a to naviazaním na priemernú mzdu. Odstránia sa aj nespravodlivosti pri československých dôchodkoch. Zmeny čakajú aj sporiteľov v druhom pilieri, ktorým sa ustanovuje nový pomer krátenia dôchodkov vyplácaných zo sociálneho poistenia. Nová právna úprava zohľadňuje na účely krátenia aj odvody do rezervného fondu solidarity.

Novinky v budúcom roku čaká aj oblasť sociálneho poistenia. Minister priblížil, že sa v tejto oblasti odbúra administratívna záťaž. Od 1. júla budúceho roka si totiž budú môcť ľudia uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti spoločne so žiadosťou o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie priamo na úrade práce. Nebudú tak musieť navštíviť oba úrady ako doteraz.