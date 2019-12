Horský priechod Vernár pre kamiónovú dopravu uzavreli

Dôvodom jeho preventívneho uzavretia je nepretržité sneženie spôsobujúce klzkosť vozovky. Pre TASR to potvrdil oblastný riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) v Poprade Marián Barilla.

Popradskí cestári venujú horskému priechodu Vernár zvýšenú pozornosť od nočných hodín. Dôvodom je neustále sneženie a popadané konáre a stromy na vozovke. „Na horskom priechode Vernár sme v noci nasadili navyše ďalší sypač, čím sme zdvojnásobili výkon pluhovania a posypávania, vďaka čomu sme ho udržali po celú noc zjazdný,“ uviedol Barilla s tým, že počas noci boli na území PSK v prevádzke všetky dostupné posypové vozidlá. Podľa jeho ďalších slov však i napriek tomu museli pristúpiť k obmedzeniu premávky cez priechod. „Ráno sme ho po dohode s dopravnou políciou preventívne uzavreli pre kamiónovú dopravu, aby sa tam nezačali križovať kamióny, ako aj pre popadané konáre a stromy na ceste,“ vysvetlil Barilla s tým, že cestári udržujú tento úsek nepretržite až dosiaľ. Rovnako tak budú podľa neho pokračovať v odhŕňaní a posypávaní ciest vo všetkých oblastiach so snežením do doby, kým si to budú poveternostné podmienky vyžadovať. „Očakávame, že toto počasie bude pretrvávať do dnešných popoludňajších hodín, keď by malo sneženie ustáť,“ doplnil.

Ako dodal, všetky cesty pod Tatrami sú zjazdné. Z dôvodu, že sa na nich nachádza kašovitá vrstva snehu, sú však mnohé úseky šmykľavejšie. Barilla preto vyzýva vodičov k zvýšenej opatrnosti. „Vyzývam vodičov, aby si pri jazde pri väčšej rýchlosti uvedomili riziko šmyku,“ uzavrel.