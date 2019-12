Britskí konzervatívci získali v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov

Britská Konzervatívna strana získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu mandátov. Vyplýva to z výsledkov sčítania hlasov odovzdaných v 597 zo 650 volebných obvodov. Informovala o tom televízia Sky News.

Po sčítaní výsledkov v 614 zo 650 volebných obvodov získala Konzervatívna strana 338 mandátov, Labouristická strana 200, Škótska národná strana 46 mandátov, Liberálni demokrati by v Dolnej snemovni obsadili osem kresiel a severoírska Demokratická unionistická strana (DUP) by v Snemovni mala osem poslancov. Ostatné strany by si rozdelili 14 mandátov.