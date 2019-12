Boris Johnson svoj poslanecký mandát obhájil, Swinsonová oň prišla

Britský premiér Boris Johnson po pravdepodobnom víťazstve svojej Konzervatívnej strany vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách uviedol, že konzervatívci majú teraz "silný nový mandát uskutočniť brexit, zjednotiť krajinu a posunúť ju dopredu". Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Johnson sa poďakoval svojim voličom po tom, čo obhájil svoj mandát, keď kandidoval za volebný obvod Uxbridge a South Ruislip.

O svoje poslanecké kreslo naopak prišla líderka Liberálnych demokratov Jo Swinsonová, ktorá kandidovala za obvod East Dunbartonshire, kde ju porazila kandidátka Škótskej národnej strany (SNP) Amy Callaghanová.

Podľa prvých odhadov by konzervatívci po štvrtkových predčasných voľbách mohli získať až 368 mandátov a v 650-člennej Dolnej snemovni britského parlamentu by mali jasnú väčšinu.

Druhá Labouristická strana by mala obsadiť 191 kresiel. Škótska národná strana (SNP) bude mať 55 poslaneckých mandátov a Liberálni demokrati 13. Jedného poslanca by v parlamente mali aj Zelení. Ostatné strany by si rozdelili 22 mandátov.