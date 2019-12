Video: Na ceste sa našli stovky mŕtvych vtákov. Fenomén si nikto nevie vysvetliť

Chodci pri jazere Llyn Llywenan neďaleko waleskej obce Bodedern sa stali svedkami pádu stoviek škorcov z neba na zem. Podľa niektorých informácií mŕtvym vtákom po páde na zem z brucha vytŕčali vnútornosti. Miestny obyvateľ Dafydd Edwards zachytil tento podivný jav na video.

Edwards pre North Wales Live neskôr uviedol: „Moja partnerka si to všimla, keď sa včera poobede vracala z prehliadky u doktora. Povedala, že videla, ako stovky vtákov prelietajú ponad ňu a cestou nazad, asi o hodinu neskôr, ich našla ležať mŕtve na ceste.“

Edwards svojej priateľke neveril, a tak sa šiel von presvedčiť na vlastné oči. „Je to veľmi zvláštne, nedokážem to pochopiť. V živých plotoch je stále niekoľko živých vtákov, ale zatiaľ to nik nevysvetlil,“ dodal Edwards pre North Wales Live.

Keďže si pár nevedel vysvetliť záhadné úmrtia vtákov, kontaktovali Kriminálny tím severowaleského vidieka a Agentúru pre zdravie zvierat a rastlín. Tí im však veľmi nepomohli.

Podľa organizácií sa na ceste mohlo nájsť okolo 225 mŕtvych škorcov. Zvláštne je však to, že žiadny z nich nedopadol na pole vedľa cesty. Bližšie informácie odborníci neposkytli a žiadajú akýchkoľvek svedkov, aby ich kontaktovali.