Fico podal sťažnosť voči obvineniu za extrémizmus, konanie prokurátora ho uráža

Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico podal sťažnosť voči obvineniu, ktoré mu bolo vznesené za extrémistické trestné činy a schvaľovanie trestného činu. Súhlasí s tvrdeniami poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) o osobe prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza. Povedal to v diskusnej relácii denníka Pravda.

„Dal som si preveriť informácie, ktoré zverejnil o tomto prokurátorovi Ľuboš Blaha. Tie informácie sú absolútne pravdivé. Je to človek blízko kaviarne, Sorosovovi a Open Society Fund,“ uviedol Fico. Doplnil, že po chodbách ÚŠP chodia prokurátori, ktorí vykrikujú, že treba Fica zatvoriť a to bez ohľadu za čo.

Sťažnosť voči svojmu obvineniu podal podľa vlastných slov v rovnaký deň, ako mu bolo doručené. Avizoval tiež, že bude namietať zaujatosť prokurátora a doplnil, že ho obvinenie uráža. „Ak niekto povie, že dôjdem do školy, kde sú cigánske deti a správajú sa ako v zoologickej záhrade, tak to je trestný čin?“ pýtal sa expremiér v diskusii.

K nahrávke bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s exministrom financií Jánom Počiatkom (Smer-SD) uviedol, že by taký rozhovor nemal byť. Necháva to však na orgány činné v trestnom konaní a doplnil, že by sa mala zvážiť zákonnosť tejto nahrávky. Podľa jeho informácii je nahrávok z kancelárii Trnku okolo 60. Či sa na jednej z nich nachádza aj on, nevie.