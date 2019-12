Na Slovensku sa prvýkrát natáča bollywoodsky film

V okolí Sliezskeho domu vo Vysokých Tatrách v týchto dňoch natáčajú bollywoodsky film pod názvom Chehre/Tváre. Je to prvýkrát, čo si indická filmová produkcia vybrala na natáčanie Slovensko.

„Je to najlepšia lokalita, aby sa dali natočiť všetky potrebné zábery a zároveň je možné dostať sa tam vozidlom. V Indii sú síce hory, ale sú oveľa nedostupnejšie. Zároveň zohrali rolu aj financie, keďže natáčanie na Slovensku je lacnejšie, ako napríklad v Rakúsku,“ zdôvodnil Zemojcin. Hlavným protagonistom snímky je Amitabh Bachchan, jedna z najväčších hviezd Bollywoodu, ktorému sa na Slovensku veľmi páči a váži si najmä pohostinnosť miestnych ľudí. „Slovensko je krásna krajina a určite sa sem plánujem ešte v budúcnosti vrátiť aj s rodinou a stráviť nejaký čas relaxovaním,“ uviedol.

Dej filmu je sústredený do zasneženej krajiny a to je dôvod, prečo sú filmári práve v Tatrách. Režisér snímky Rumi Jaffery spolu s ďalšími protagonistami potvrdil, že v regióne a aj v okolí samotného Sliezskeho domu majú všetko, čo na natáčanie potrebujú. „Ide o indicko-slovensko-poľskú produkciu, myslím, že môžeme očakávať, že keď sa ten film uvedie, do pár mesiacov sem prídu húfy indických turistov. V Indii sú totiž tri základné veci, ktoré ľudí veľmi ovplyvňujú, a to je kriket, čaj a kino,“ skonštatoval Zemojcin.

Bachchan objasnil, že hlavnými hrdinami deja sú seniori z právnických profesií, ktorí žijú v zasneženej krajine. „Každý deň sa stretávajú v jednom dome a hrajú sa na súdny proces, aby tie svoje profesie akoby udržali nažive. Neskôr sa k nim pridá jeden mladý človek, a čo sa potom stane, sa diváci dozvedia, keď si pozrú film,“ skonštatoval s úsmevom.

Dej filmu, ktorý by mali do indických i európskych kín uviesť v apríli budúceho roka, sa začína a zároveň aj končí zábermi zo slovenských veľhôr. „Sme radi, že tu máme takýchto prestížnych filmárov, pretože je to prvýkrát, čo táto indická produkcia natáča na Slovensku a nás teší, že si vybrali práve Vysoké Tatry. Myslím si, že je dosť pravdepodobné, že sa nám po zverejnení tohto filmu zvýši počet návštevníkov z Indie, pretože nielen oni, ale aj iní ľudia radi navštevujú lokality, kde sa natáčal nejaký úspešný film,“ zhodnotila riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Syrovátková. Mysteriózno—psychologický triler Chehre sa bude natáčať v Tatrách do 20. decembra.