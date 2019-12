Bratislava od januára 2020 zvýši daň z nehnuteľnosti

Vo štvrtok o tom rozhodli bratislavskí mestskí poslanci. S procesom ako k zvyšovaniu dani prišlo, však neboli stotožnení niektorí mestskí poslanci, ale aj veľké podniky v Bratislave, ako automobilka Volkswagen či rafinéria Slovnaft. Vedeniu mesta vyčítali, že zvyšovaniu dani nepredchádzala diskusia a neexistuje ani dosahová štúdia. Primátor Matúš Vallo argumentoval, že Bratislava potrebuje peniaze, aby sa mohla rozvíjať.

Primátor Vallo vysvetlil poslancom, že k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti je mesto nútené každodennou realitou. Tvrdí, že sa možno zdá, že ide o rýchle rozhodnutie, ale predchádzali tomu týždne diskusií na meste. Bratislava podľa jeho slov začala najprv od seba a ušetrila peniaze. Kde a koľko, to chce prezentovať v januári. „Reálna situácia je taká, že Bratislava dnes potrebuje peniaze. Môžeme si povedať, že sme všetci politici a túto nepríjemnú vec nejdeme robiť, zodpovedná vec pre hlavné mesto je však taká, že daň zvýšime,“ povedal Vallo poslancom pred hlasovaním.

Mestská poslankyňa Elena Pätoprstá vyjadrila znepokojenie, návrh považuje za neslušný z hľadiska toho, v akej forme a kedy bol poslancom predložený. Dôvodová správa mesta má podľa jej slov len pár riadkov. „Je neslušné urobiť tento návrh bez verejnej diskusie,“ podotkla. Poslancovi Radovanovi Jenčíkovi chýbala v tomto procese otvorenosť a transparentnosť, upozornil, že poslanci dostali od občanov dôveru, ale nie absolútnu moc. Poslanec Vladimír Dolinay tvrdí, že na jednej strane ide o nepopulárne opatrenie, na druhej k tomu musia poslanci pristúpiť, lebo mestá a obce musia mať vyššie príjmy.

Zástupcovia Slovnaftu a Volkswagenu vyjadrili na rokovaní mestského zastupiteľstva prekvapenie nad „neštandardnosťou postupu mesta“. Upozornili, že mesto nepripravilo žiadnu dosahovú štúdiu, ako sa zvýšenie dotkne bežných ľudí, ale aj firiem v meste. „Sme prekvapení, že to nešlo klasickým pripomienkovým konaním,“ skonštatovali s tým, že zvýšenie dane sa podľa nich dotkne ich firiem, no môže odradiť aj ďalšie investície.

Poslanec Ján Buocik a člen finančnej komisie priblížil, že vo finále znížili nárast pre majiteľov bytov a domov v priemere okolo 30 percent oproti pôvodnému „starostovskému“ návrhu, daň za garáže vrátane parkovacích domov o pár percent klesne, aby mesto ocenilo tých, ktorí svoje autá neparkujú na ulici vo verejnom priestore. „Zvýšili sme sadzby pre stavby na podnikanie, teda napríklad pre developerov a nákupné centrá v priemere okolo 20 percent oproti pôvodnému 'starostovskému' návrhu. Naposledy sa táto sadzba upravovala v 2012. Celkový výnos úpravy dane z nehnuteľností je podľa Buocika pre Bratislavu ešte zhruba o 2,5 milióna eura vyšší ako “starostovský„ návrh a dosiahne spolu viac ako 26 miliónov eur ročne.

Nové sadzby daní budú rôzne, a to v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Pásma budú štyri od A po D. Najväčšie budú v pásme D, a to v mestskej časti Staré Mesto a v lokalite Nivy.

Pri bytoch budú od 0,90 do 1 eura za štvorcový meter (m2), za nebytové priestory od 1,80 do dvoch eur za m2, za nebytové priestory na podnikanie od 3,50 do šiestich eur za m2. Za domy zaplatia občania od 0,90 do 1 eura za m2, za skleníky od 0,90 do 1 eura za m2, za garáže od 1,50 do dvoch eur za m2.

Pri priemyselných stavbách je sadzba dane od 5,75 do siedmich eur za m2, pri administratívnych stavbách od siedmich do deviatich eur za m2 či pri ostatných stavbách od šiestich do ôsmich eur za m2. Pri rekreačných chatách od 2,25 do 3,50 eura za m2. Pri ornej pôde a viniciach jednotne 0,30 eura za m2, pri trvalých trávnatých porastoch od 0,50 do 0,70 eura za m2. Pri záhradách od 0,90 od 1,25 eura za m2. Pri lesných pozemkoch a rybníkoch bude platiť jednotná sadzba 0,30 eura za m2. Sadzba dane pri zastavených plochách bude od 1,10 do 1,40 eura za m2. Za stavebné pozemky sa bude v Bratislave platiť daň od 0,90 do 1,25 eura za m2 a za ostatné plochy od 1,10 do 1,40 eura za m2.

Pásmo A, kde budú najnižšie sadzby dane, budú tvoriť mestské časti Vajnory, Podunajské Biskupice, Vrakuňa a Devínska Nová Ves. Pásmo B budú tvoriť Čunovo, Rusovce, Jarovce, Lamač, Rača, Dúbravka, Karlova Ves, Záhorská Bystrica a Devín. Pásmo C bude patriť lokalitám Trnávka, Vinohrady, mestským častiam Nové Mesto, Ružinov a Petržalka. Do pásma D budú spadať Staré Mesto a lokalita Nivy.