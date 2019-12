Video: Takýto vietor by ste zažiť nechceli. Na Islande zhadzoval ľudí z nôh

Island sa za posledné dni zmieta v prudkom cyklóne, ktorý meteorológovia volajú aj „bombogenéza“. Ako uvádza Česká televízia (ČT), cyklón sprevádza silná búrka a sneženie. Okrem toho Islanďanov potrápil aj vietor s mohutnosťou hurikánu.

„Následkom silného vetra a sneženia bolo najväčšie východoislandské mesto Egilsstaðir v stredu ráno bez prúdu,“ informuje ČT, podľa ktorej tu rýchlosť vetra dosahovala až 130 kilometrov za hodinu.

Problémy s vetrom zasiahli aj chodcov, ktorí sa uprostred vyčíňajúceho cyklónu ocitli na ulici. V utorok (10.12.) dosahovala rýchlosť vetra v Reykjavíku 30 metrov za sekundu, a presne v tento deň Muhammed Emin Kizilkaya natáčal zábery pri Islandskej univerzite.

Samozvaný lovec búrok mal spolu s priateľmi čo robiť, aby v prudkom vetre nespadol z nôh. Na internete sa objavili aj zábery od vodičov, ktorí sa v tomto nehostinnom počasí snažili dostať domov. Sneh im však cestu značne skomplikoval.

WOW!!! Blizzard conditions out near Skagafjörður, #Iceland a little while ago this evening 10th December! The severe storm still ongoing now, Thanks to Rock_iceland Instagram #severeweather #blizzard pic.twitter.com/QYj3bPPS34