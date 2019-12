Video: Muž naplánoval lúpežné prepadnutie, aby počas neho mohol požiadať priateľku o ruku

Ray Giuliano poriadne vyľakal svoju priateľku, keď kvôli žiadosti o ruku zinscenoval lúpežné prepadnutie obchodu v New Yorku. Giuliano si myslel, že do detailu premyslený vtip bude skvelou príležitosťou, pri ktorej mu polovička povie svoje áno.

Giuliano pre Inside Edition neskôr povedal: „Chcel som navodiť strašidelnú atmosféru so šťastným koncom. Nemal som v pláne ju vydesiť.“ Ako môžete vidieť na záberoch z bezpečnostnej kamery vnútri obchodu, pôvodný zámer sa celkom nevydaril.

Vo videu vidíme muža, ktorý sa pokúša o prepad so zbraňou. Muž na chvíľu odíde a potom sa vráti do záberu. Falošný lupič nakoniec zaženie pokladníka a Giuliana s priateľkou do zadnej časti obchodu.

Zo záberov jasne vyplýva, že ženu celá situácia značne vydesila. Giulianova priateľka dokonca lupiča žiadala o život. Ten k páru pristúpil a opýtal sa Giuliana, či je to jeho priateľka. „Áno,“ odpovedal Giuliano, ktorý po celý čas vedel, čo bude nasledovať. „Nevidím prsteň,“ povedal mu lupič a vytiahol z tašky škatuľku so zásnubným prsteňom.

Giuliano sa teda obrátil s prsteňom k svojej na smrť vydesenej priateľke a opýtal sa jej, či si ho vezme. Našťastie dostal kladnú odpoveď.

Divadielko je výsledkom práce Giuliana, lupiča aj pokladníka, ktorí o tom vedeli. Predtým, ako túto scénku zohrali, o nej upovedomili políciu a dočasne zavreli obchod, aby sa tam nevkradol nič netušiaci zákazník. Zbraň bola len napodobenina.

Giuliano sa podľa vlastných slov priateľke niekoľkokrát po prepadnutí ospravedlnil, a aby jej vynahradil romantickosť významnej chvíle, požiadal ju o ruku znova na moste v Manhattanskom Central parku.