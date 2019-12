Na juhu západného a stredného Slovenska treba vo štvrtok počítať s poľadovicou

Saková: K protiextrémistickému zákonu sa budeme vyjadrovať po voľbách

DNES - 14:24 Domáce

Protiextrémistický zákon by sa už do volieb nemal meniť. Vyplýva to z vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.