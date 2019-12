Nezmyselné pravidlo 5 sekúnd a ďalšie mýty o jedle, na ktoré ste naleteli

Za mileniálov môžeme v súčasnosti považovať ľudí, ktorí v roku 2019 oslávili 23. až 38. narodeniny. Práve táto veková kategória je náchylná uveriť mýtom, ktoré sa nezakladajú na žiadnej pravdivej podstate.

Anketu zverejnenú na stránke prieskumnej agentúry OnePoll vyplnilo 2.000 ľudí vo veku 23 až 38 rokov, z ktorých 44 percent priznalo, že v minulosti verili alebo stále veria niektorým mýtom o jedle.

Obeťou dezinformácií sa stali žuvačky aj mrazené potraviny

Medzi často sa opakujúce mýty, ktoré respondenti považovali za pravdivé, patrí okrem iných to, že ak prehltneme žuvačku, telo ju bude tráviť ďalších 7 rokov, že mrazené alebo plechovkové ovocie a zelenina sú vždy menej zdravšie ako čerstvý variant a že každý by mal za deň vypiť aspoň 8 pohárov vody.

Top 5 mýtov o jedle uzatvára pravidlo 5 sekúnd, podľa ktorého možno zjesť jedlo, ktoré padlo na zem, ak ho stihneme zodvihnúť do 5 sekúnd, a mylná predstava o tom, že najzdravšie verzie jedla sú nízkotučné alebo bez obsahu tuku.

Najčastejšie mýty o mede: Je rovnako účinný aj v horúcom čaji?

Ak by sme sa pozreli na to, kto tieto mýty najčastejšie šíri, zrejme by sme neostali prekvapení – v 65 percentách prípadov sa ľudia tieto informácie dozvedeli od mamy a v 57 percentách od otca. 44 percent ľudí uverilo mýtom o jedle, ktoré im prezradil súrodenec.

Anketa, ktorú si objednala spoločnosť Ajinomoto, nám ďalej prezrádza, že priemerný mileniál prestal veriť mýtom, ktoré niekde počul, skôr ako oslávil 14. narodeniny. 69 percent respondentov si myslí, že šíreniu klamlivých informácií zabraňujú sociálne siete a technológie.

Skutky respondentov celkom nezodpovedajú ich slovám. Napriek tomu, že väčšina z nich poverám o jedle už neverí, mnohí sa nimi stále riadia. Najčastejšie dodržujú pravidlo 5 sekúnd, a to hlavne ak sa jedlo nezašpinilo (49 percent) alebo ak ho jedli doma (46 percent).

68 percent mileniálov by bolo ochotných aj teraz uveriť mýtu o jedle, ak by nepopieral žiadny z poznatkov, ktorými už disponujú.

Ako je to s glutamanom?

„Presvedčenie o jedle, a to zvlášť ak ho podporuje rodina a priatelia, sa v nás môže zakoreniť na dlhú dobu,“ myslí si výživová poradkyňa spoločnosti Ajinomoto Tia Rainsová. Tá prekvapene reaguje na to, že množstvo ľudí je stále presvedčených o tom, že glutaman sodný škodí zdraviu.

Anketa ukázala, že glutaman sodný považuje za škodlivý 31 percent z 2.000 respondentov. Len 26 percent ľudí pritom uviedlo, že túto látku pozná. 38 percent ľudí je presvedčených o tom, že glutaman dokáže vyvolať bolesť hlavy.

„Je zaujímavé, že napriek tomu, že vedci, regulačné agentúry a zdravotnícke organizácie posledných 30 rokov bránili bezpečnosť glutamanu sodného, stále existujú mylné predstavy o jeho účinkoch.“

Glutaman sodný sa pridáva do jedál, aby mali výraznejšiu chuť a vôňu. Obsahuje o dve tretiny menej sodíka ako obyčajná soľ, o čom bolo oboznámených len 54 percent respondentov.

V závere sa viac ako polovica ľudí (67 percent) zhodla na tom, že šírenie mýtov o jedle je škodlivé.

