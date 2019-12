Demokratická strana: Minister Érsek je katastrofou pre slovenskú dopravu

Pre ministra dopravy a volebného lídra Mosta-Híd Árpáda Érseka nie je žiadnou prioritou kvalitná vlaková doprava pre všetkých občanov na Slovensku. Stačí mu to, že jeho voličov na južnom Slovensku vozí súkromný Regiojet. Ostatné ho nezaujíma. Tvrdia to poslanci NR SR Miroslav Ivan a Jozefa Rajtár (obaja z Demokratickej strany).

„Minister dopravy mal urobiť všetko pre to, aby súťaže na jednotlivé trate boli férové. Súťaž, v ktorej zostane jeden záujemca, nie je žiadnou súťažou. Tak je tomu aj v “súťaži„ o trať Žilina – Rajec, v ktorej “súťaží„ už len jeden záujemca – štátna ZSSK. Veci sa majú teda tak, že táto “súťaž„ je de facto upevňovaním štátneho monopolu, čo tvrdíme už takmer štyri roky. Takúto súťaž musí minister zrušiť a nechať to na novú vládu, ktorá vzíde z volieb vo februári 2020,“ poznamenal poslanec Ivan a doplnil: „Minister Érsek zosobňuje to najhoršie, čo mohlo slovenskú dopravu postihnúť. Predstiera, aký je veľkým Európanom, ako rozumie významu konkurencie, ktorý Európska únia presadzuje aj v takom segmente, akým je osobná vlaková doprava. Ale v reálnej politike sa správa ako prívrženec štátnych monopolov, ktoré občanov okrádajú o komfort i peniaze.“

Demokratická strana odmieta tolerovať štátne monopoly tam, kde môže existovať normálna hospodárska súťaž. „Vlaková a cestná doprava k takým sektorom hospodárstva nesporne patria. V prípade účasti v budúcej vláde budeme demonopolizáciu osobnej vlakovej dopravy presadzovať, pretože prináša úžitok občanom. Je to naša DNA,“ dodal volebný líder Demokratickej strany a poslanec parlamentu J. Rajtár.