Video: Batoľa ukázalo svoj talent, z ktorého vám padne sánka

Tento súťažiaci v relácii Španielsko má talent je nielenže jeden z najroztomilejších, ale určite patrí medzi najviac nadané deti, aké ste kedy mohli vidieť. Dvojročný chlapec menom Hugo Tambor prišiel na pódium v náručí svojho otca a všetci v hľadisku s napätím čakali, čo predvedie.

Hugo zobral do ruky paličky a začal rytmicky bubnovať, čo mnohých ohúrilo. Chlapček predviedol, že v dvoch rokoch má neskutočný zmysel pre rytmus a hudobný sluch, čo ho určite predurčuje k hudobnému talentu. Moderátor uviedol, že z Huga môže byť druhý Phil Collins alebo iný úspešný bubeník.

Hugo sa vrátil do relácie v ďalšom kole, kde sa predviedol v rozkošnom outfite aj s celou kapelou a znova so svojim nevinným pohľadom a bubnovaním očaril publikum. Porotcovia síce dlhšie rozmýšľali, ale nakoniec sa jednomyseľne zhodli na tom, že Hugo si zaslúži zlatý bazén a priamy postup do finále.