Toto by sa vám stalo s mozgom, ak by ste na Antarktíde strávili viac ako rok

Vedci najnovšie preskúmali mozgy 9 ľudí (5 mužov a 4 žien) predtým a potom, ako strávili 14 mesiacov v nemeckom výskumnom inštitúte Neumayer III na Antarktíde.

Ako udávajú zistenia publikované v The New England Journal of Medicine, magnetická rezonancia subjektov po 14 mesiacoch strávených v polárnej oblasti ukázala značné zmenšenie časti mozgu zodpovednej za priestorové vnímanie a pamäť. Takisto bolo možné pozorovať zníženie objemu sivej hmoty v častiach prefrontálnej kôry, ktorá zodpovedá za osobnosť, rozhodovanie a spoločenské správanie.

Zmeny mozgu mali vplyv aj na kognitívne schopnosti. 9 vedcov po 14 mesiacoch strávených na Antarktíde prišlo aj o časť priestorovej pamäti a schopnosti ignorovať nepodstatné informácie pri snahe splniť úlohu.

Chýba súkromie aj spoločnosť

Život na južnom póle, v prostredí, kde je človek často vystavený 24-hodinovej temnote a zasneženým pláňam, je pre spoločenskú bytosť výnimočne náročný. Pracovníci, ktorí sem majú namierené, sa musia pripraviť nielen na teploty okolo -50 stupňov Celzia, ale aj na chronickú „ponorkovú chorobu“.

Každodenný život na výskumnej stanici možno charakterizovať ako monotónnu dlhodobú sociálnu izoláciu bez dostatku súkromia alebo stimulácie.

Práve monotónnosť a izolácia sú podľa vedcov príčinou zmrštenia niektorých častí mozgu u skúmaných ľudí. Aj štúdie z minulosti potvrdili, že izolácia od zvyšku spoločnosti má dopad na správanie a štruktúru mozgu. Výskumy síce zatiaľ prebiehali len na zvieratách, no najnovšie zistenie určite pridáva dôkaz o tom, že podobný účinok je možné čakať aj u ľudí.

„Tento scenár nám ponúka príležitosť študovať spôsoby, akými kontakt s extrémnymi podmienkami ovplyvňuje ľudský mozog,“ vyhlásil hlavný autor najnovšej štúdie Alexander Stahn, ktorý pôsobí na Fyziologickom inštitúte Charité a na Pennsylvánskej univerzite.

Stahn však ďalej dodáva: „Keďže sme mali len nízky počet účastníkov, výsledky našej štúdie treba brať s rezervou. Poskytujeme však závažné informácie – konkrétne o tom, že extrémne podmienky životného prostredia môžu mať negatívny vplyv na mozog.“