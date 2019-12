Vedci stvorili chiméru, spojili bunky prasaťa a opice. Ich pokus pomôže ľuďom

Dve prasiatka, ktoré sa nedávno narodili v Číne, vyzerajú na prvý pohľad ako priemerné ošípané, ale vo vnútri sú sčasti opice.

Tím vedcov vložil kmeňové bunky opíc do oplodnených embryí ošípaných. Výsledkom boli medzidruhové zvieratá známe ako chiméry, čo znamená, že obsahovali DNA od dvoch odlišných jedincov - v tomto prípade ošípaných a opíc.

Tang Hai a jeho kolegovia sa chcú s pomocou tohto výskumu ďalej zamerať na pestovanie ľudských orgánov u zvierat pre účel transplantácie. Tím sa zatiaľ chce držať opičích buniek, pretože vývoj chimér medzi ľuďmi a zvieratami predstavuje množstvo „etických otázok“, uvádzajú vedci v štúdii publikovanej v časopise Protein & Cell.

