Peter Marček kritizuje rozširovanie pôsobenia NATO do vesmíru

Marček na utorkovej tlačovej konferencii uviedol, že peniaze treba investovať na iné sociálne opatrenia, kritizoval tiež výdavky slovenského rezortu obrany. „Potrebujeme ešte dostať vojenský arzenál do vesmíru. Čo toto všetko stojí peňazí a či by tie peniaze nebolo lepšie využiť inde. Načo je nám 14 stíhačiek za 1,6 miliardy eur, koľko mohlo byť za to postavených nemocníc, koľko mohlo byť investovaných peňazí do školstva, sociálnej politiky, na dôchodky, pre matky s deťmi a podobne. Naše hnutie nebude nikdy súhlasiť s tým, aby išli takéto peniaze do ozbrojovania,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii.

„Máme čo strážiť a máme čo kontrolovať. Opäť dôrazne vyzývam tento národ, nebuďme ľahostajní k týmto správam, zmluvám, ktoré sa chystajú,“ uviedol v tejto súvislosti Marček.

Lídri členských krajín Severoatlantickej aliancie minulý týždeň na záver samitu NATO v anglickom Watforde schválili deklaráciu, ktorá potvrdzuje transatlantické spojenectvo a odhodlanie ku kolektívnej obrane. Deklarácia tiež, okrem iného, označuje vesmír za ďalší operačný priestor Severoatlantickej aliancie.