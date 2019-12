Polícia vyhlásila mimoriadne pátranie po nebezpečnom mužovi

ZÁSAH NAKA: DVE OSOBY ZADRŽANÉ V RÁMCI ZLOČINECKEJ SKUPINY "SEREĎANIA" V okrese Galanta národná kriminálna agentúra zadržala obvinených z násilnej trestnej činnosti. Vyšetrovateľ obvinil 6 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a obzvlášť závažného zločinu ublíženia na zdraví. Dvaja z obvinených sú v súčasnosti vo väzbe. Na jedného bol vydaný Európsky zatykač a je dlhšie hľadaný (MAREK DANIHEL). Dve osoby sa nám podarilo zadržať, jedna je na úteku - MARKO MAJSTOROVIČ. Zaisťovacia akcia súvisí so staršími prípadmi z rokov 2008 a 2009, ktoré mali spáchať obvinení, ako členovia zločineckej skupiny „Sereďania“. V Šali mali zastreliť Alojza Bórika približne desiatimi výstrelmi z nelegálne držaného samopalu. V Bánovciach nad Bebravou zase Petrovi J. spôsobiť ťažké zranenia reznými ranami a priestrelom kolena s nelegálne držanou zbraňou. Po vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a predloží ho prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry.