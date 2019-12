Jedna injekcia dokáže vyliečiť problém s alkoholom

Už jedna injekcia ketamínu dokáže ľuďom pomôcť prekonať problém s alkoholom. Podľa štúdie uverejnenej v časopise Nature Communications jedna injekcia ketamínu po reaktivácii spomienok súvisiacich s pitím viedla k rýchlemu poklesu nutkania piť alkohol a k následnému zníženiu príjmu alkoholu počas deviatich mesiacov.

Vedci využili poznatky o maladaptívnych spomienkach na odmeny, ktoré sú kľúčové pre závislosť od drog a alkoholu. Ako uviedol hlavný autor štúide Ravi Das, učenie je základom toho, prečo sa ľudia stávajú závislými od drog alebo alkoholu. Mozog sa učí prispôsobiť na odmeny a drogy tento systém narúšajú. Výsledkom je, že si spojíte drogy s environmentálnymi spúšťačmi. “Tie vyvolávajú prehnanú túžbu užiť drogu,“ vysvetlil Das. „Bohužiaľ, keď sa tieto spomienky na odmeny zavedú, je veľmi ťažké znovu sa naučiť zdravšie asociácie, ale je to nevyhnutné, aby sa zabránilo recidíve.“

Do štúdie sa zapojilo 90 ľudí, ktorí nadmerne pili, pričom uprednostňovali pivo. Boli to silní konzumenti alkoholu, no neboli diagnostikovaní ako alkoholici a nevyžadovali liečbu. V priemere pili 74 jednotiek alkoholu týždenne, čo zodpovedá približne 14 litrom piva - päťnásobku odporúčaného limitu.

Účastníci dostali pohár piva, ktorý mohli vypiť po dokončení úlohy. Hodnotili svoju túžbu piť a boli im ukázané obrázky piva a iných nápojov, pričom hodnotili svoje očakávané potešenie, a tak získavali spomienky na odmeny spojené s pitím piva. V prvý deň štúdie účastníkom umožnili vypiť pivo, ale druhý deň im ho zobrali.

Náhle odstránenie očakávanej odmeny je kľúčovým faktorom destabilizácie získanej pamäte odmien. Mozog sa potom zvyčajne podrobí aktívnemu procesu na opätovnú stabilizáciu a uloženie pamäte. Ketamín však zabraňuje tomuto procesu opätovného ukladania pamäte blokovaním receptora v mozgu, ktorý je potrebný na obnovenie spomienok.

Metóda sa zdala byť úspešná, pretože u ľudí s injekciou ketamínu sa prejavilo výrazne menšie nutkanie piť, pili menej alkoholu a pili menej často ako ostatní účastníci štúdie. Keď dostali malú vzorku piva, mali menšie nutkanie ho vypiť, menej si ho užili a mali menšiu túžbu pokračovať v pití.

Vedci tiež vykonali krvné testy a zistili, že liečba bola účinnejšia u ľudí, u ktorých bol ketamín v krvi najjednoduchšie dostupný, čo naznačuje, že vyššia dávka môže u niektorých ľudí viesť k väčšiemu zlepšeniu.

Vedci upozorňujú, že štúdia je experimentálna a nejde o klinické skúšky. Na optimalizáciu liečebnej metódy a určenie toho, pre koho by to mohlo byť prospešné, je potrebný ďalší výskum a naďalej by vyžadoval odborný dohľad, pretože liečba nemusí byť vhodná pre ľudí s niektorými chorobami.