Stavebná komora v kontexte výbuchu v bytovke varuje pred neodbornými stavebnými úpravami

Upozornila na to Stavebná komora (SK) SR v súvislosti s výbuchom plynu v prešovskej bytovke. Stavebných zmien v panelových domoch je podľa komory mnoho, pričom veľa z nich je nebezpečných. Zdôraznila preto, že stavebné úrady by mali k povoľovaniu zmien pristupovať zodpovednejšie.

SK SR vyjadrila sústrasť a účasť pozostalým rodinám, priateľom a susedom nad stratou ich blízkych po tragickej havárii v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove. Tragédia sa podľa komory nemusela stať, keby niektorí vlastníci bytov v panelových domoch nehazardovali so stavebnými úpravami.

„Máme za to, že takýmto a podobným nešťastiam sa mohlo a môže predísť, keby stavebné úrady zodpovednejšie a razantnejšie pristupovali k zmenám v panelových domoch a tieto zmeny jednoducho nepovoľovali, pretože panelové sústavy okrem pôvodných plastovo-kovových bytových jadier nepoznajú pojem nenosná priečka,“ zdôraznil prezident SK SR Ivan Pauer.

Stavebné úrady by podľa neho nemali vydávať dodatočné stavebné povolenia a súhlasy s ohláseniami na stavebné úpravy v panelových domoch. Mali by však podľa jeho slov dôrazne trvať na odstránení takýchto zmien a ich vinníkov tvrdo a nekompromisne sankcionovať, prípadne odovzdať na doriešenie prokurátorovi ako trestný čin všeobecného ohrozenia. „Tu niet výhovorky, že máme 42 zmenami zdevastovaný starý stavebný zákon. Aj tento starý, teraz platný, stavebný zákon umožňuje tieto neodborné zmeny do panelových sústav riešiť a dajú sa riešiť aj podľa Občianskeho a Trestného zákona,“ podotkol Pauer.

SK SR v snahe zabrániť „zameteniu pod stôl“ podala už viac trestných oznámení na niektoré, zatiaľ menšie, havárie. V takýchto prípadoch podľa komory nebýva len jeden vinník, je za nimi zvyčajne súhra viacerých faktorov a osôb.

Stavebná komora vyzvala stavebné úrady, aby vo verejnom záujme nepovoľovali v panelových sústavách žiadne stavebné úpravy okrem výmeny výplní stavebných otvorov, rekonštrukcií rozvodov a rekonštrukcie striech.

„Dodatočné zateplenie odporúčame navrhovať hlavne z pohľadu na statickú bezpečnosť panelovej sústavy ako celok, bez jeho neustáleho zvyšovania do extrémnych hrúbok v honbe za energetickými úsporami. Panelové sústavy bytových domov nikdy neboli projektované na žiadne zmeny, ani na dodatočné zateplenie, a už vôbec nie na tvorbu rôznych otvorov, vyberanie stien, budovanie nových, alebo dokonca montáž ťažkých vírivých bazénov,“ dodal Pauer. Podľa neho by malo byť nešťastie v Prešove mimoriadne vážnou výstrahou všetkým, ktorí vykonali a chcú vykonávať a odsúhlasovať akékoľvek zmeny v bytoch panelových domov.