Štátne laboratórium nevznikne tento rok, tvrdí Kalavská

Dôvodom je veľa papierovania a byrokracie. Tvrdí to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).

„Ja som veľmi chcela, aby bolo nové štátne laboratórium na Slovensku, ale je viditeľné, že to do konca roka nebude. Bude to v priebehu, ak sa všetko podarí, budúceho roka, ale je s tým veľa papierovej roboty,“ povedala Kalavská. Ministerka si uvedomuje, že štát potrebuje svoje štátne laboratórium. Myslí si tiež, že všetky nemocnice, v ktorých to je možné, by mali mať svoje vlastné laboratórium.

Ambíciu vytvoriť veľké štátne laboratórium, ktoré by poskytovalo všetky laboratórne vyšetrenia, vyslovila šéfka rezortu ešte začiatkom júna tohto roku. Laboratórium by fungovalo v nehnuteľnosti v Malackách, ktorá prešla do správy Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zo Správy štátnych hmotných rezerv SR.