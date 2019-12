Otravy esenciálnym olejom sú na vzostupe. Poznáte príznaky?

Analýza z Austrálie, ktorá bola zameraná na prípady centra otráv v Novom Južnom Walese, hovorí o zvyšovaní počtu otráv esenciálnym olejom za posledné roky. Viac ako polovica nahlásených prípadov súvisela s nakazením detí.

Vedci z Univerzity v Sydney roztriedili viac ako 4.400 prípadov z obdobia medzi rokmi 2014 až 2018 podľa obdobia, typu oleja, zmien postupom času a charakteristiky nakazených jedincov. 1.011 telefonátov do centra otráv v rokoch 2014-2015 vykonali rodičia s podozrením otravy u detí. V rokoch 2017-2018 tento počet stúpol o 16 percent.

V 80 prípadoch išlo o nehodu, pri ktorej si pacient pomýlil fľaštičku s esenciálnym olejom s liečivom, ako je sirup proti kašľu. V 2 percentách išlo o zámernú konzumáciu esenciálneho oleja, ktorá bola dôsledkom šírenia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.

V až 63 percentách prípadov bola nakazeným pacientom osoba mladšia ako 15 rokov. U detí pritom dochádza k život ohrozujúcej situácii, ak požijú len 5 mililitrov esenciálneho oleja.

Môže za to marketing aj nesprávne skladovanie

Za zvyšujúcim sa počtom otráv esenciálnym olejom môžeme vidieť aj marketing. To, že sa esenciálne oleje nazývajú esenciálne, z nich nerobí nevyhnutnú látku pre život. „Esencia“ v skutočnosti označuje nestálosť olejov, ktorú nadobúdajú ohrievaním častí rastlín, často pomocou parnej destilácie.

Rastlina so silnou vôňou, ako je levanduľa, mäta alebo eukalyptus, sa vo forme zhustených aromatických zlúčenín potom predáva ako náplň do aroma difuzérov alebo olejových lámp.

Esenciálne oleje si v uplynulých rokoch získali reputáciu alternatívnych liečiv na mnohé ochorenia. Napríklad hamamelový a tymolový esenciálny olej disponujú antiseptickými účinkami a niektoré jemnejšie voňajúce oleje môžu pomôcť zmierniť stres.

Treba však spomenúť aj negatívnu stránku esenciálnych olejov. Väčšina z nich pri kontakte s pokožkou spôsobuje podráždenie alebo kontaktnú dermatitídu. Niektoré obsahujú prirodzene sa vyskytujúce látky známe pod označením endokrinné disruptory, ktoré majú negatívny dopad na správanie hormónov.

Až polovicu prípadov, keď ľudia volali do centra otráv, mal na svedomí konkrétne eukalyptový olej. Len pár mililitrov môže po konzumácii vyústiť do bolesti brucha, vracania a v niektorých prípadoch do kŕčov.

K úmrtiu v dôsledku otravy esenciálnym olejom dochádza zriedka. Zo 71 prípadov negatívnych príznakov po konzumácii esenciálneho oleja v roku 2012 len jeden skončil úmrtím. Išlo o 80-ročného muža, ktorý prehltol kvapôčky esenciálneho oleja z galutérie.

K esenciálnym olejom v domácnosti by sme sa teda mali správať ako k potenciálne nebezpečnej látke. „Je dôležité skladovať ich na bezpečnom mieste a odporúčame odkladať ich na iné miesto, ako je miesto určené pre ústne podávané lieky,“ hovoria výskumníci.