5 doplnkov na chudnutie, ktoré sú podľa odborníkov vyhodenými peniazmi

Postupov pri chudnutí nájdete na internete milión, ale kto vám zaručí, ktorý je ten správny? Väčšinou sa najlepší variant podarí nájsť náhodou alebo metódou pokus – omyl. Existujú ale látky, z ktorých kilá rozhodne len tak nezhodíte. Ide predovšetkým o týchto 5 doplnkov výživy.

1. Malinový ketón

Malinový ketón sa predáva vo forme tabliet ako pomôcka pri chudnutí. Ide o chemikáliu, ktorá sa prirodzene nachádza v červených malinách a dodáva im charakteristickú chuť a vôňu. Okrem toho sa dá vyrobiť aj v laboratóriu.

Štúdia na potkanoch preukázala, že pri užívaní malinového ketónu u nich došlo k výraznému poklesu množstva telesného tuku.

Ďalší výskum už skúmal vplyv malinového ketónu na človeka. Zo 70 obéznych ľudí ho ale dokončilo len 45, pričom 27 z tých, ktorí užívali malinový ketón, schudlo priemerne o 1,9 kilogramu. 18 ľudí v placebo skupine schudlo približne o 400 gramov.

Veľkú výpovednú hodnotu nemá ani ďalšia štúdia, ktorá kázala účastníkom držať sa svojich obvyklých stravovacích návykov a užiť 200 gramov doplnku denne. Výskum totiž nezaznamenal žiadnu drastickú odchýlku v hmotnosti účastníkov.

Malinový ketón sa tiež v minulosti stal terčom kritikov pre svoje možné toxické účinky na zdravie srdca a reprodukčných orgánov. Pri chudnutí sa teda radšej spoľahnite na čerstvé ovocie, ktoré ketón prirodzene obsahuje – okrem malín sú to kivi, broskyne, hrozno, jablká a rebarbora.

2. Prášok z matcha zeleného čaju

Matcha je druh zeleného čaju, ktorý sa vo forme práčku pridáva do nápojov a jedál. Predtým, ako sa zbierajú listy, rastlina niekoľko dní odpočíva v tieni – týmto spôsobom získava viac teanínu a kofeínu.

Problémom pri matcha prášku je to, že zatiaľ žiadna štúdia netestovala jeho účinky na chudnutie. Zaoberal sa ním len súhrn 6 štúdií, ktoré však vykazovali značné rozdiely z hľadiska národnosti účastníkov. Schudnúť sa pomocou zeleného čaju podarilo len Japoncom.

O zdravotných prínosoch matcha prášku teda nemožno pochybovať, no pri chudnutí sa naň radšej nespoliehajte.

3. Doplnky s obsahom garcínie kambodžskej (Garcinia Cambogia)

Garcínia kambodžská obsahuje množstvo kyseliny hydroxycitrónovej (HCA), ktorá má údajne podporovať chudnutie. Štúdie na zvieratách potvrdili, že HCA narúša produkciu mastných kyselín. Ak by to tak fungovalo u človeka, mohlo by teoreticky dôjsť k zrýchlenému úbytku hmotnosti, čo sa však nikdy nepodarilo preukázať.

V rámci skúmania účinkov látky HCA na hmotnosť boli podniknuté dve 12-týždňové štúdie a jedna 10-týždňová štúdia, z ktorých ani jednej sa nepodarilo dokázať markantný rozdiel v hmotnosti tých, ktorí túto látku pravidelne užívali.

4. Kofeínové doplnky

O kofeíne sa hovorí, že zrýchľuje metabolizmus, a teda podporuje trávenie. Tempo metabolizmu skutočne rástlo aj u dobrovoľníkov v rámci niekoľkých štúdií, no jeho rýchlosť záležala od podávanej dávky. Čím viac zjedli kofeínových doplnkov, tým viac sa im zrýchlil metabolizmus.

Pre predstavu: 100 miligramov kofeínu, čo predstavuje zhruba 1 šálku instantnej kávy, zrýchli metabolizmus o asi 9 kalórií za hodinu. 400 miligramov kofeínu vie zrýchliť metabolizmus priemerne o 34 kalórií za 3 hodiny. Takéto množstvo možno nájsť v 2-3 šálkach kávy z kaviarne.

Prečítajte si aj: 6 nápojov, ktoré každý deň urýchľujú chudnutie

Bohužiaľ, takéto tempo nie je ničím výnimočné. Obézni dospelí v rámci jednej štúdie dodržiavali diétu, pri ktorej 3-krát denne užívali 200 miligramov kofeínového doplnku alebo placeba. Po 24 týždňoch sa medzi dvoma skupinami nenašli žiadne rozdiely, čo sa týka schudnutých kíl. Skupina, ktorá užívala kofeínové doplnky, okrem toho nadobudla problémy s nespavosťou, triaškou a nevoľnosťou.

Na záver teda možno povedať, že kofeín krátkodobo zrýchľuje metabolizmus, ale neprispieva k úbytku telesnej hmotnosti.

5. Alkalická voda

Alkalické výrobky sú dnes veľkým hitom. Na trhu dostať nielen alkalickú vodu, ale aj alkalizujúce prášky a alkalické potraviny.

Gro takzvanej „alkalickej diéty“ je meranie kyslosti organizmu odobraním vzorky moču alebo slín. Moč je zvyčajne kyslejší (pH má v priemere okolo 6), ale konzumácia zeleniny a ovocia jeho kyslosť oslabuje. Neutrálne pH slín je 7.

Pri alkalickej diéte by ste mali prispôsobiť jedálniček pH moču alebo slín, pričom vaším cieľom je dosiahnuť čo najzásaditejší výsledok. Alkalické pH podľa niektorých totiž pomáha pri trávení, chudnutí a celkovej pohode.

Treba si však uvedomiť, že telo disponuje kvalitným mechanizmom vyrovnávania pH v jeho jednotlivých častiach. Žalúdok má pH len okolo 3,5, vďaka čomu je schopný stráviť potravu. Črevá sú už o niečo zásaditejšie s pH 4,5-5. Zásaditosť krvi je naopak značná – jej pH dosahuje 7,35-7,45. Akákoľvek odchýlka by mohla mať ničivé následky.

Na druhej strane alkalická diéta nie je celkom zbytočná, keďže jej podstatou je konzumácia zdravých potravín. Schudnúť vám však veľmi nepomôže.