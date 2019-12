Grape festival sa naposledy uskutoční na letisku v Piešťanoch

Festival sa bude konať v tradičnom termíne. „Bude to síce za sťažených podmienok, ale v rovnakom časovom rozsahu, ako to bolo v tomto roku. Ročník 2020 bude definitívne posledným, ktorý sa uskutoční na letisku Piešťany, a tak sa v lete budeme s týmto priestorom lúčiť. Takže tému ročníka je už možné tušiť,“ uviedli organizátori.

Ako ďalej uviedli organizátori, budú sa snažiť nájsť v Trnavskom kraji vhodný priestor, kde by sa vedeli presťahovať a do dvoch rokov pripraviť nový festivalový areál. „Priorita bude zostať v okolí Piešťan, ale nebude to jednoduché, keďže festival potrebuje plochu niekoľko desiatok hektárov. V každom prípade máme rok a pol na to, aby sme našli vyhovujúcu plochu, revitalizovali ju, vysadili trávu, dotiahli vodu a infraštruktúru, vysadili rýchlorastúce dreviny,“ doplnili organizátori.