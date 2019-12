Richter: Aj ľudia v štátnej a verejnej správe musia mať adekvátne odmeňovanie

Štátna správa nemôže byť "odpadovým košom" na ľudí, ktorých by neprijala súkromná sféra. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) po pondelňajšom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR v súvislosti so zvyšovaním platov ľuďom v štátnej a verejnej správe v roku 2020 o 10 %.

„Som veľmi rád, že posledná kolektívna dohoda rieši dva roky zvyšovanie platov. Nemôže byť štátna správa riadená, a hlavne ľudia, ktorí v nej pracujú, odmeňovaní tak, že sa to postupne stane nejakým odpadovým košom ľudí, ktorých by neprijali jednotlivé súkromné firmy. Musí byť adekvátna odmena aj v štátnej správe, aby v nej mohli pracovať odborníci a odvádzať takú prácu, aká sa od nich čaká,“ spresnil Richter.

„Máme 9000 ľudí (zamestnancov) na jednotlivých úradoch práce v okresoch. Ich priemerný plat je 780 eur (mesačne) brutto. Myslím si, že je to veľmi málo za to úsilie a za prácu, často veľmi zložitú, ktorú vykonávajú. Je dôležité v tomto trende (zvyšovania platov) pokračovať,“ podčiarkol Richter.

„Podpísaná kolektívna zmluva aj v roku 2020 garantuje 10-percentné zvýšenie platov zamestnancov vo verejnom a štátnom sektore. Aj tak je ešte veľká skupina zamestnancov vo verejnom sektore, ktorí sú mzdovo podhodnotení,“ povedala viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Monika Uhlerová. Aj po budúcoročnom 10-percentnom zvýšení budú podľa nej mnohí zamestnanci platovo podhodnotení.

„My sme nekritizovali toto zvyšovanie platov, pretože predstavuje dobiehanie (platového nárastu), ktoré bolo zanedbané. Máme záujem, aby štátna správa fungovala profesionálne,“ zdôraznil Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Zamestnávateľov podľa neho skôr vyrušuje zvyšujúci sa počet zamestnancov v štátnom a verejnom sektore.

Podľa Mária Lelovského, 1. viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), by mala digitalizácia verejnej a štátnej správy priniesť okrem iného aj znižovanie počtov zamestnancov. „Je pre nás nemysliteľné, aby napriek obrovským investíciám do digitalizácie rástol počet úradníkov,“ dodal Lelovský.