Babiš: Normálny človek by už z politiky odišiel, ale ja som urputné hovädo

„Normálny človek by už asi odišiel, ale ja, ako je všeobecne známe, som urputné hovädo. Tá štvanica trvá už štyri roky, a keď ma moji súperi nie sú schopní poraziť v slobodných, demokratických voľbách, tak dúfajú, že to za nich vybojuje Brusel. To, ako sa na mňa snažia niečo vyškrabnúť, je zúfalé,“ sťažoval sa český premiér v príspevku na Facebooku.

Babiš naráža na minulotýždňový audit Európskej komisie o jeho konflikte záujmov. Český premiér podľa dokumentu porušil české a európske predpisy, keďže stále ovláda holding Agrofert, ktorý poberá únijné dotácie.

Hoci ministerstvo pre miestny rozvoj odmietlo audit zverejniť, dokument sa objavil v médiách aj na pražskom magistráte. Podľa prvých informácií z neho vyplýva, že by Česko malo Bruselu vrátiť 50 miliónov korún (v prepočte takmer dva milióny eur). Ďalších zhruba 235 miliónov korún (9,2 milióna eur) ministerstvo samo zaplatilo či sľúbilo firmám z Agrofertu. Audit upozorňuje, že štát ich už Bruselu nedostane, Česko by ich tak malo vymáhať od Agrofertu.

Premiér Babiš opakuje, že Česko žiadne peniaze nevráti. „Neviem, koľkokrát to budem musieť ešte napísať. Takže znovu pre tých menej chápavých. Česká republika nebude musieť vracať žiadne peniaze,“ pokračuje.

Za najťažší kaliber Babiš označil zákon o konflikte záujmov prezývaný lex Babiš. Po jeho prijatí a vstupe do platnosti vo februári 2017 previedol Babiš spoločnosť Agrofert do zvereneckých fondov.

„Toto je asi najťažší kaliber. Povedali si, že keď siahnu na firmu, ktorú som budoval cez 21 rokov, tak z politiky odídem. No, prekvapil som ich,“ opakuje premiér s tým, že sa firmy vzdal a zákon dodržal.

Audit však upozorňuje na to, že Babiš zostal beneficientom fondov. Teda tým, kto z nich má prospech. Navyše má páky pre dohľad nad správcom fondu. V rovnakom čase sa výrazne podieľa na finančnej politike ČR, teda aj na rozdeľovaní peňazí z EÚ, ktoré čerpal a môže čerpať Agrofert. Uloženie Agrofertu do zvereneckých fondov Audit hodnotí ako účelové a v rozpore s dobrými mravmi.

Babiš sa vyjadril aj ku kauze „Čapí hnízdo“. Generálny prokurátor Pavel Zeman totiž minulý týždeň zrušil rozhodnutie o zastavení trestného stíhania premiéra. Babiš je tak stále obvinený z údajného dotačného podvodu. Stíhaná je aj niekdajšia členka predstavenstva spoločnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová. Pôvodne bolo obvinených 11 osôb.

„Verím, že v ďalšom kole to bude už nuda. Moja rodina bola stíhaná nespravodlivo. Najhoršie je, že moji protivníci sú tak odporní, že napádajú moju rodinu. Manželku aj deti. Je to hnus,“ uviedol premiér. Sám Babiš však v minulosti farmu „Čapí hnízdo“ previedol na svojich rodinných príslušníkov.