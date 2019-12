Zomrel herec z filmu MASH a seriálu Star Trek

Vo veku 79 rokov zomrel v nedeľu herec René Auberjonois. Ako pre CNN potvrdil jeho syn, príčinou smrti bola metastatická rakovina pľúc.

Auberjonois bol známy svojimi nespočetnými televíznymi úlohami v seriáloch, ako je „Star Trek: Deep Space Nine“ a „Bostonské zločiny“. Pôsobil aj v divadle a filme, a je známy tiež ako armádny kaplán Otec John Mulcahy vo filme "M*A*S*H" Roberta Altmana z roku 1970.

Auberjonois, ktorý sa narodil 1. júna 1940 v New Yorku, získal v roku 1970 ocenenie Tony Award za svoju úlohu v Broadwayovom muzikáli „Coco“ o návrhárke Coco Chanel, ktorú hrala Katharine Hepburn. Bol nominovaný tiež v roku 1975, 1985 a 1990 za jeho úlohy v "The Good Doctor", "Big River" a "City of Angels".

Dvakrát bol nominovaný na cenu Emmy. Prvá nominácia bola v roku 1984 za vedľajšiu úlohu v komediálnom seriáli „Benson“.

Fanúšikom sci-fi je známy vďaka úlohe Oda v seriáli Star Trek: Deep Space Nine, v ktorom hral od roku 1993 do roku 1998. Medzi rokmi 2004 a 2008 hral v seriáli „Bostonské zločiny“.

Vo vyhlásení Remy Auberjonois nazval svojho otca „hrdým progresívnym a dokonalým profesionálom a umelcom“. Zároveň ocenil prácu svojho otca pre neziskovú organizáciu Lekári bez hraníc.

„Bol ženatý s mojou matkou 56 rokov,“ povedal Remy. „Bol to oddaný otec a dedko a mal fantastický zmysel pre humor.“

