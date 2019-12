Pellegrini navštívil Pápežské slovenské kolégium v Ríme, ktoré má 60 rokov

„V Ríme si robia doktoráty na pápežských univerzitách z rozličných teologických disciplín, ale aj napríklad z kánonického práva, z psychológie, z ekumenizmu. Takto sa pripravujú na špeciálnu službu na území Slovenska, ale viacerí z absolventov pracujú napríklad aj v slovenských komunitách v zahraničí počnúc Spojenými štátmi až po západnú Európu,“ uviedol pre novinárov rektor kolégia Pavol Zvara.

Ako priblížil, práve povojnové obdobie bolo veľmi náročné zvlášť v Československu, keďže došlo k prenasledovaniu cirkvi po roku 1948.

„Mnohí nemohli realizovať svoje duchovné povolania na Slovensku, takže museli emigrovať a prichádzali do Ríma, kde hľadali určité zázemie a pomoc. Koncom 50. rokov sa tá myšlienka konkrétnej pomoci zhmotnila v tomto dome. Práve 26. decembra 1959 sa stretla skupina piatich slovenských kňazov a spísali výzvu, ktorú následne 27. decembra rozposlali po celom slobodnom svete,“ vysvetlil vznik kolégia jeho rektor.

Výzvu rozposlali po slovenských rodinách a emigrantoch s cieľom vyzbierať finančnú pomoc na zakúpenie pozemku a stavbu domu pre kolégium v Ríme. To sa zhostilo niekoľkých úloh - prvou bola výchova kňazov, ďalej vydavateľská činnosť, starostlivosť o slovenské katolícke misie v slobodnom svete, komunikácia so slovenskými komunitami a v neposlednom rade starostlivosť o pútnikov prichádzajúcich do Ríma.

V súčasnosti pôsobí v kolégiu 14 kňazov, ktorí študujú ako doktorandi na rímskych univerzitách. Od roku 1989 prešlo kolégiom viac ako 150 kňazov.

Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré tento dom navštívili, patrí pápež Ján Pavol II., ktorý tak urobil 8. novembra 1981. „Bola to jeho prvá oficiálna návšteva mimo Vatikánu po májovom atentáte. Bolo to veľmi veľké povzbudenie pre Slovákov žijúcich v cudzine - naozaj nie iskierka nádeje, ale zapálený oheň,“ uzavrel rektor. Dodal, že dom navštívili všetci slovenskí prezidenti, ako aj viacerí premiéri, ministri, či poslanci slovenského i Európskeho parlamentu.

„Veľmi pekne ďakujeme za milé prijatie, za možnosť stretnúť vás,“ poďakoval sa premiér po príchode do kolégia. Vyzdvihol prácu ľudí, ktorí v ňom pracujú a šíria dobré meno Slovenska.

Premiér sa po prílete zúčastnil aj na ceremónii v Bazilike svätého Klimenta, kde položil kyticu k hrobu svätého Cyrila. V pondelok ho čaká audiencia u pápeža Františka.