Lučanský stojí za policajtmi a tvrdí, že pokračujú ďalej, lebo skutok sa stal

"Pretože skutok sa stal," tvrdí policajný prezident na sociálnej sieti. Lučanský uviedol, že nechcel komentovať slová politikov po vznesení posledných medializovaných obvinení, pretože mu to prišlo nevhodné pre nešťastie v Prešove.

„Musím však povedať, že ten cirkus, ktorý predviedli, som očakával. Chcem preto odkázať všetkým policajtom, že stojím za každým jedným, ktorý si svoju prácu robí zákonne a podľa svojho najlepšieho svedomia,“ poznamenal.

„To, že ma politici volajú každý týždeň do brannobezpečnostného výboru, to mi nevadí. Rád vysvetlím, čomu neporozumeli. Ale nazývať nás 'policajnou mafiou', to je už silná káva,“ konštatuje policajný prezident s tým, že preto politikom aj občanom odkazuje, že pokračujú ďalej, “pretože skutok sa stal.„

Polícia v týchto dňoch obvinila predsedu Smeru-SD Roberta Fica z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Poslanci za Smer-SD považujú obvinenie svojho straníckeho šéfa Roberta Fica za súčasť sústredeného útoku na Smer-SD, ako aj na jeho osobu. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) si myslí, že obvinením Fica sa začalo šikanovanie Smeru-SD ako politickej strany a zastrašovanie ich voličov.

Obvinený je aj exprezident Andrej Kiska (Za ľudí) pre daňovú kauzu jeho firmy KTAG. Znalecké posudky majú poukazovať na zločin daňového podvodu. Kiska považuje svoje obvinenie pre daňové podvody za „špinavú politickú kampaň“. „Moje obvinenie je špinavá politická kampaň, a je dôkazom politického vydierania a mafie, ktorá ovláda Slovensko,“ poznamenal exprezident.

Lučanský by sa mal v utorok 10. decembra zúčastniť Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa bude zaoberať okolnosťami obvinenia expremiéra Fica. Na okolnosti obvinenia sa chcú poslanci Smeru-SD na výbore pýtať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika aj policajného prezidenta.