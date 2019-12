Bloomberg odmietol tvrdenia, že si chce kúpiť Biely dom

Bloomberg, ktorý je bývalým starostom mesta New York, vstúpil do predvolebnej kampane až koncom novembra a podľa najnovších prieskumov verejnej mienky medzi registrovanými demokratickými voličmi je so štyrmi percentami preferencií na piatom mieste z 15 uchádzačov o demokratickú nomináciu.

„Robím to isté, čo ostatní, až nato, že na to využívam vlastné peniaze. Oni na to využívajú peniaze niekoho iného, a ten niekto od nich za to niečo očakáva. Nikto vám nedá peniaze bez toho, aby od vás niečo neočakával,“ povedal Bloomberg v rozhovore pre televíziu CBS, po výzve, aby zareagoval na tvrdenia ďalších dvoch uchádzačov o demokratickú nomináciu, ktorí tvrdia, že si chce voľby kúpiť.

Senátorka Elizabeth Warrenová v politickej reklame odvysielanej Bloombergovou televíziou Bloomberg TV miliardára obvinila, že sa pokúša kúpiť si voľby, aby sa vyhol plateniu vyšších daní.

Ďalší uchádzač o nomináciu Bernie Sanders minulý týždeň povedal, že Bloomberg si za svoje miliardy nechce „kúpiť jachtu alebo luxusné auto, ale Spojené štáty.“