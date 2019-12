Čavušoglu: Turecko sa stiahne zo Sýrie až po mierovom riešení konfliktu

V opačnom prípade by tam buď "teroristi" zaplnili mocenské vákuum, alebo by sýrsky režim znova prevzal kontrolu, čo by odradilo sýrskych utečencov od návratu, uviedol v piatok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu.

„Zasadzujeme sa viac ako ktokoľvek iný za územnú celistvosť Sýrie,“ vyhlásil Čavušoglu na konferencii stredomorských krajín v Ríme.

Turecko podľa neho neokupuje sýrske územie, ale bojuje proti teroristom. K tým patrí džihádistická skupina Islamský štát (IS), ako aj kurdské organizácie YPG a PKK. „Nie je (medzi nimi) rozdiel,“ povedal Čavušoglu.

Šéf tureckej diplomacie tiež avizoval konferenciu o návrate sýrskych utečencov, plánovanú spoločne s Irakom, Jordánskom a Libanonom; termín jej konania však nespresnil.

„Musí to byť dobrovoľný, bezpečný a dôstojný návrat,“ zdôraznil s tým, že keby oblasti pri hraniciach s Tureckom prevzala sýrska vláda, ani jeden utečenec by nebol v bezpečí a nevrátil by sa do Sýrie bez strachu.

„Keď bude dosiahnuté politické riešenie, môžeme tieto oblasti bez váhania odovzdať sýrskemu štátu,“ povedal Čavušoglu.

Minister okrem toho obhajoval nákup ruských systémov protivzdušnej obrany. Tvrdí, že západní partneri nechceli Turecku žiadne takéto systémy predať.

„S čisto technických dôvodov sme zakúpili protivzdušnú obranu od niekoho iného,“ dodal Čavušoglu a poukázal na to, že jeho krajina nemôže vyrábať všetky druhy zbraní sama.