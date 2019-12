RSF: Úroveň kontroly médií v Maďarsku nemá v EÚ obdoby

Babišovo ANO by získalo vo voľbách viac hlasov než Piráti a ODS dohromady

Do Poslaneckej snemovne, dolnej komory českého parlamentu, by sa nedostalo hnutie Trikolóra ani Zelení. Ukázal to volebný prieskum spoločnosti Median, údaje z neho citoval spravodajský portál Novinky.cz.