Poslanci Smeru-SD sa vyjadrili k obvineniu predsedu strany Roberta Fica

Predstavitelia koaličného Smeru-SD považujú obvinenie svojho straníckeho šéfa Roberta Fica za neopodstatnené. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) je presvedčený, že Fico dokáže vysvetliť svoje vyjadrenia. Podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Podmanického (Smer-SD) ide o prehnanú reakciu prokuratúry.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Fica pre jeho výroky o odsúdení exposlanca ĽSNS Milana Mazureka za jeho vyjadrenia o Rómoch.

„Najlepšie to okomentoval pán Baránek, politológ, ktorý povedal, že ak sa bude odopierať politikom komentovať nejakú situáciu na Slovensku, asi tu už vzniká nová totalita,“ reagoval pred novinármi podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár s tým, že je veľmi zvedavý, čo sa bude diať ďalej a aké budú argumenty.

„Sám Robert Fico sa vyjadril, že je pripravený spolupracovať a komunikovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, čiže zobral to prirodzene a štandardne,“ uviedol Richter pre TASR. „Ak som pozeral správne to video, on sa nevyjadril, že podporuje obsah vyjadrenia pána Mazureka, on sa skôr vyjadril k procesu, a to je trošku iné. Ale som presvedčený, že on to dokáže vysvetliť,“ doplnil.

Podmanický dôveruje orgánom činným v trestnom konaní, že pravda sa napokon ukáže a obvinenie bude stiahnuté. „Niekedy mám pocit, že niektorí policajti a niektorí prokurátori, bohužiaľ, začínajú zvlášť v tomto predvolebnom období konať na základe objednávky médií hlavného prúdu, aby sa nejakým spôsobom zapáčili možno budúcim vládcom, čo je podľa mňa v demokratickom štáte neprípustné,“ vysvetlil poslanec pre TASR.

Podmanický podľa svojich slov očakáva od orgánov činných v trestnom konaní rovnaký prístup aj k politikom a novinárom, ktorí po právoplatnom odsúdení asistenta poslanca Jozefa Rajtára Filipa Rybaniča jeho čin „schvaľovali a obhajovali ho na verejnosti“. „Dúfam, že prokuratúra bude postupovať rovnakým metrom a rozbehne trestné stíhanie aj všetkých tých desiatok politikov a desiatok novinárov, ktorí schvaľovali trestnú činnosť pána Rybaniča,“ skonštatoval.

„Vo výpovedi Roberta Fica neboli uvedené žiadne okolnosti, ktoré by nabádali k tomu, aby ich mala riešiť NAKA alebo nejaké orgány činné v trestnom konaní,“ povedal ďalší poslanec za Smer-SD Jozef Burian. Doplnil, že plne sa stotožňuje s tým, čo vo videu povedal Fico. „Nebolo tam povedané niečo, čo si nemyslia ľudia na Slovensku,“ skonštatoval Burian.

Poslanca Dušana Jarjabka (Smer-SD) neprekvapuje obvinenie Fica, považuje to za „hon na čarodejnice“, ktorý musí v tomto štáte prestať. „A som presvedčený, že prestane a bude to po voľbách. Nevidím na vyjadreniach pána Fica v tejto chvíli nič problémové. Podľa môjho názoru bolo všetko v poriadku a myslím si, že to vôbec nie je na nejaké stíhanie,“ doplnil.

Vyšetrovateľ NAKA obvinil expremiéra z troch trestných činov. Fico sa mal podľa polície dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.