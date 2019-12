Lučanský: Reorganizácia Policajného zboru má zefektívniť prácu a reflektovať na nové výzvy

Zefektívniť sa má práca špecializovaných jednotiek napríklad v oblasti ekonomickej trestnej činnosti. Povedal to policajný prezident Milan Lučanský po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Podľa svojich slov spolu so šéfkou rezortu vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) informoval poslancov o plánovaných zmenách a s tým súvisiacich analýzach.

„Ak chceme efektívne pracovať s tým počtom ľudí, ktorý máme, tak budeme musieť preskupovať sily a prostriedky tak, aby sme to mohli riešiť komplexne, nielen útržkovito, ale tak, aby to malo nejaký zmysel aj vo vzťahu k inej trestnej činnosti, ktorá je na to napojená. Myslím tým aj ekonomickú trestnú činnosť a podobné veci,“ priblížil Lučanský.

Podľa jeho slov sa reorganizácia a s ňou spojené úkony zameriavajú na zefektívnenie činnosti polície. Zdôraznil, že polícia čelí novým výzvam, ako sú kybernetická bezpečnosť či envirokriminalita.

Rokovanie výboru označila ministerka vnútra za konštruktívne. „Myslím si, že všetky argumenty, ktoré pán prezident predniesol, boli zrozumiteľné, pochopiteľné a založené na faktoch, a myslím si, že máme oporu v tom, ako sme jednotlivé štrukturálne zmeny v rámci celého organizačného nastavenia PZ predniesli,“ skonštatovala.

Reorganizáciu polície by Saková podľa svojich slov nenazvala očistením polície. Vysvetlila, že ide len o zefektívnenie práce jednotlivých zložiek patriacich pod rezort vnútra aj vzhľadom na materiálno-technické zabezpečenie a rozmiestnenie síl a prostriedkov po celom Slovensku.

Člen výboru Jaroslav Baška (Smer-SD) po rokovaní potvrdil, že ministerka s policajným prezidentom informovali výbor o reorganizácii polície. Tá sa má podľa jeho slov týkať najmä Útvaru osobitného určenia a Pohotovostného policajného útvaru.