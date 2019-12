Sme rodina podáva na ÚS SR podnet pre zastropovanie dôchodkového veku

Hnutie Sme rodina podáva podnet na Ústavný súd (ÚS) v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku na Slovensku. Podľa hnutia nedošlo k odstráneniu nespravodlivosti voči ženám narodeným v rokoch 1958 - 1960.

Podľa Sme rodina nespravodlivosť voči dotknutým ženám vznikla nesprávnym výpočtom veku odchodu do dôchodku. Nebol dodržaný ústavný princíp, ktorý hovorí o odpočte šiestich mesiacov za každé vychované dieťa, tak ako je to zakotvené v Ústave SR. „Táto nespravodlivosť vznikla na výbore pre sociálne veci, kde pán poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD) podal pozmeňujúci návrh, ktorý obsahoval fixnú tabuľku, ktorá nezohľadňovala ústavný princíp a neodpočítavala ženám týchto ročníkov šesť mesiacov za každé vychované dieťa,“ objasnila vo štvrtok na tlačovej konferencii poslankyňa hnutia Petra Krištúfková.

Upozornila, že tento problém sa týka približne 100.000 žien. Zároveň uviedla, že hnutie podávalo v pléne pozmeňujúci návrh, ktorý mal túto nespravodlivosť napraviť, ale nebol podporený. „Preto pristupujeme k ďalšiemu kroku, a tým je podanie podnetu na ÚS SR,“ doplnila Krištúfková.

Určovanie dôchodkového veku v súvislosti so zastropovaním dôchodkového veku sa do praxe zaviedlo prostredníctvom novely zákona o sociálnom poistení. Advokátka Viera Kubicová, ktorá tieto ročníky žien zastupuje, uviedla, že prijaté zmeny sú v rozpore s Ústavou SR. „Vypracovali sme za pomoci ústavných právnikov návrh, podporený je poslancami. Národná rada prijala novelu zákona o sociálnom poistení podľa nášho názoru aj podľa judikatúry ÚS SR v rozpore so základným zákonom najvyššej právnej sily, s Ústavou SR. Domnievame sa, že tento zákon, ktorý je zákonom nižšej právnej sily, nerešpektuje ústavný zákon, v ktorom sú jasne stanovené pravidlá, akým spôsobom sa vypočítava odchod do dôchodku,“ dodala Kubicová.