Slovensko privíta prvý Primark, v tomto centre ho čoskoro nájdete

Dlho očakávaný vstup írskeho odevného reťazca Primark na Slovensko je potvrdený. Spoločnosť podpísala nájomnú zmluvu s Eurovea a otvorí tu svoju prvú prevádzku na Slovensku. Komplex na nábreží Dunaja zároveň avizuje 70-percentnú obsadenosť nových obchodných priestorov v extenzii. Po dokončení rozšírenia v roku 2022 narastie Eurovea na úctyhodných 84-tisíc štvorcových metrov.

„Rozhodnutie módnej značky Primark znamená pre nás veľký úspech a zároveň je to aj významný míľnik pre celý projekt rozšírenia. Som veľmi rád, že si pre vstup na slovenský trh vybral Primark práve náš rozrastajúci sa komplex. Je to prejav dôvery v náš projekt,“ povedal Peter Korbačka, majiteľ Eurovea.

Nové nákupné priestory v Eurovea sú takmer z troch štvrtín obsadené. Hlavnou stratégiou pri obsadzovaní extenzie bolo umiestnenie dobre fungujúcich a stabilných značiek. Zároveň bolo dôležité priniesť úplne nové, výnimočné koncepty, ktoré oživia existujúcu ponuku a na Slovensku ešte nie sú. „Primark dlhšie hľadal vhodné priestory pre svoju obchodnú prevádzku na Slovensku a sme radi, že náš prvý obchod otvoríme v tomto etablovanom, modernom nákupnom centre. Eurovea je pre Bratislavčanov dôležitou nákupnou aj spoločenskou destináciou a tešíme sa, že už čoskoro ponúkne zákazníkom aj našu úžasnú módu,“ dodáva Jose Luis Martinez de Larramendi, maloobchodný riaditeľ Primarku pre USA a región strednej a východnej Európy.

Eurovea je obľúbená kvôli svojej pozícii, atmosfére, modernej architektúre a samozrejme kvalitným nákupom, ktoré ponúka. Svedčia o tom nielen čísla návštevnosti, tržieb jednotlivých obchodov, ale aj stály záujem značiek, ktoré chcú v Eurovea otvoriť svoje prevádzky. O tom, že Eurovea dlhodobo nasleduje pozitívny trend rastúcej návštevnosti svedčí ďalší prekonaný tohtoročný rekord. V novembri prišlo do Eurovea 1 255 000 návštevníkov.

Cristina Dumitrache, výkonná riaditeľka pre Cushman & Wakefield Slovensko uvádza: „Spolu s manažmentom centra sme v Cushman & Wakefield ako agenti zabezpečujúci túto transakciu vďační, že sa Primark rozhodol práve pre Eurovea. Tým, že Primark vložil svoju dôveru do lokality a konceptu, sa ešte viac posilní pozícia centra na trhu a prinesie veľké množstvo nových zákazníkov. Potvrdeným pravidlom totiž je, že Primark je úspešný vo všetkých krajinách, do ktorých vstúpil. V skratke, je to úžasná móda za úžasné ceny. Zákazník za ňou cestuje aj z iného mesta/štátu. Slováci už viac nebudú potrebovať dochádzať za Primarkom do Viedne.“

Primark je iba jednou z viacerých nových značiek, ktoré na slovenský trh prinesie extenzia. Okrem toho návštevníkom ponúkne najväčší food court na Slovensku, rozšírenú promenádu pri Dunaji, nové reštaurácie, kaviarne a verejné priestory, na ktorých podobe sa podieľala aj svetoznáma architektka Beth Galí. Celkovo je plánované otvorenie 100 nových prevádzok, čím sa Eurovea rozšíri spolu na 300 prevádzok a stane sa tak lídrom na Slovensku.