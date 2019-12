Hnutie Socialisti.sk vyzýva, aby Slovensko nedávalo ďalšie peniaze na zbrojenie

„Zvýšiť výdavky na zbrojenie nie je v záujme Slovenskej republiky, pretože peniaze potrebujeme na dofinancovanie zdravotníctva, školstva, byty pre mladé rodiny a riešenie environmentálnej krízy,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda hnutia Eduard Chmelár. Zároveň vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby podpísali Dohovor OSN o zákaze jadrových zbraní.

„Už dnes vydávame na obranu 1,74 percenta HDP, kým najbohatší štát Európy Nemecko sľúbil dať do roku 2024 na obranu len 1,5 percenta HDP,“ uviedol Chmelár. Zvýšenie výdavkov na obranu na úroveň západných krajín je podľa neho samoúčelné a je prejavom militarizmu.

Na margo londýnskeho samitu NATO poznamenal, že Severoatlantická aliancia sa mení na nebezpečnú, agresívnu a zastaranú organizáciu, ktorá v rozpore s výzvami morálnych autorít celého sveta presadzuje zvyšovanie zbrojenia, kým pápež František vyzýva na zákaz jadrových zbraní.

Chmelár zároveň kritizoval zámer Čaputovej, ktorá na samite oznámila, že slovenské ozbrojené sily poskytnú do roku 2024 viacero svojich nových stíhačiek F-16 pre potreby Iniciatívy pripravenosti NATO, teda že ich bude možné do 30 dní zapojiť do bojových operácií Severoatlantickej aliancie. „Ak sme kupovali stíhačky za dve miliardy na to, aby sme nimi kryli americké vojenské intervencie na východ, tak je to maximálne nebezpečné a nezodpovedné. Slovensko by sa nemalo nechať zatiahnuť do žiadnej imperiálnej vojny a už vôbec nie do konfrontačnej politiky s Ruskom a Čínou,“ zdôraznil líder Socialistov.