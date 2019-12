Ako najlepšie zaparkovať na preplnenom parkovisku? Takto vždy nájdete najlepšie miesto

Pri vyberaní parkovacieho miesta na preplnenom parkovisko pred nákupným centrom majú mnohí vodiči rôzne stratégie. Beriete prvé miesto, ktoré vidíte, alebo jazdíte čo najbližšie k dverám obchodného domu a hľadáte miesto? Alebo si vyberiete taktiku, ktorá spočíva v zlatej strednej ceste?

Parkovanie na preplnených parkoviskách by sa dalo povýšiť na hotovú vedu a preto sa tejto problematike venovali fyzici Sidney Redner z inštitútu Santa Fe a Paul Krapivsky z Bostonskej univerzity, aby určili víťaznú stratégiu. "Existuje veľa štúdií o parkovacích miestach, ale sú také komplikované, že nemáte žiadny prehľad o tom, čo sa v skutočnosti deje," uviedol Redner pre Mental Floss.

Redner a Krapivsky využili štatistickú fyziku a zjednodušili chaotickú dynamiku parkoviska tak, že ho upravili na mriežku buniek, z ktorých každá predstavuje parkovacie miesto. Testovali tri jednoduché, ale realistické parkovacie stratégie pomocou základnej teórie pravdepodobnosti. Ich model testoval nasledujúce stratégie, aby zistil, ktorá z nich zaberie najmenej času stráveného chôdzou a jazdou na parkovisku:

Taktika trpezlivosti: Títo vodiči zaparkujú na prvom voľnom mieste, ktoré vidia, avšak je ďaleko od nákupného centra. Výsledkom je, že často trávia najviac času chôdzou do a z obchodu.

Títo vodiči zaparkujú na prvom voľnom mieste, ktoré vidia, avšak je ďaleko od nákupného centra. Výsledkom je, že často trávia najviac času chôdzou do a z obchodu. Taktika obozretnosti:

Obozretní vodiči hľadajú prvé voľné miesto, ale potom hľadajú najbližšie k obchodu. Pokračujú v jazde, až kým neuvidia zaparkované auto a potom parkujú na najlepšom voľnom mieste medzi prvým voľným miestom a prvým zaparkovaným autom. Medzi prvým voľným miestom a prvým zaparkovaným autom môže byť niekoľko voľných miest. Z nich si vyberú to, ktoré je najbližšie k obchodu. Optimistická taktika: Optimistickí vodiči jazdia čo najbližšie k obchodu a hľadajú parkovacie miesto pri vchode. Ak ho uvidia, chytia ho. Ak žiadne nie sú, ustúpia a vyberú si prvé voľné miesto, ktoré uvidia. Optimistickí vodiči pravdepodobne jazdia najviac času a najmenej času trávia chôdzou. V najhoršom prípade skončia na mieste, kde by trpezlivý vodič zaparkoval.

Prirodzene opatrní vodiči sú s väčšou pravdepodobnosťou nastavení na taktiku trpezlivosti, zatiaľ čo agresívni vodiči často používajú optimistickú taktiku dobre a agresívne. A väčšina vodičov vyskúšala už taktiku obozretnosti.

Aká je teda najlepšia taktika na preplnenom parkovisku?

V experimentoch sa ukázala taktika obozretnosti ako najlepšia a za ňou nasledovala optimistická. Taktika trpezlivosti skončila tretia a podľa Krapivského je úplne najhoršia. Zároveň dodal, že čím je parkovisko plnšie, tým lepšie funguje taktika obozretnosti.

Jedným z jasných výsledkov štúdie je, že trpezliví vodiči by mali popracovať na svojich parkovacích schopnostiach predtým, ako idú do obchodu. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Statistical Mechanics však nezohľadňuje súťaživé správanie vodičov, ktorí hľadajú parkovacie miesta súčasne, a nezahŕňa psychologické aspekty šoférovania vozidla. "Nie sme racionálni, keď šoférujeme," hovorí Krapivsky.

Jednodimenzionálny mriežkový model vedcov tiež predpokladal, že jedno auto naraz vstúpi na jedno miesto jedným smerom, na rozdiel reality, kedy mnoho áut prichádza z rôznych smerov. Vo svojom výskume však Redner a Krapivsky zhodnotili, že taktika obozretnosti funguje najlepšie.

Vedci tvrdia, že opatrnosť na parkovisku je cnosť. A zatiaľ čo trpezliví vodiči majú dobré nervy, určite nenájdu najlepšie parkovacie miesto.