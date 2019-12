Znalci o zmenkách tento rok vypovedať nebudú, proces sa presúva do Pezinka

Senát stanovil ďalšie pojednávacie dni na január a február 2020. Pojednávanie sa presúva späť do budovy Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Informoval o tom predseda senátu ŠTS Emil Klemanič, ktorý prerušil hlavné pojednávanie do 16. decembra.

Záver pojednávacích dní v prvom decembrovom týždni patril stanovovaniu dotatočných termínov. Napriek odhadu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Jána Šantu, že by sa mohlo dokazovanie skončiť v decembri, bude pokračovať aj na budúci rok. Vypovedať majú znalci. Súd stanovil päť dodatočných pojednávacích dní (8. 1., 27. 1., 10. 2., 11. 2. a 12. 2.). Podľa Klemaniča tiež opadli dôvody na to, aby sa pod prísnejšími bezpečnostnými opatreniami pojednávalo v Ústave na výkon väzby v Bratislave. Pojednávanie sa presúva späť do budovy ŠTS v Pezinku. V ostatné decembrové termíny sa tam budú čítať listinné dôkazy.

Na stredajšom pojednávacom dni sa riešila aj problematika čítania odborných stanovísk znalcov. „Sú to všetky pôvodné znalecké posudky oboch sporiacich sa strán v civilnom konaní, aby sme si skutočne vedeli vytvoriť predbežný obraz o tom, čo znalecky dokázateľné je, alebo nie je,“ uviedol Šanta. S jeho postupom nesúhlasí obhajoba.

„Pokiaľ chce prokurátor vykonať znalecké dokazovanie, tak mal pribrať znalca do tohto konania,“ reagoval obhajca Mariana Kočnera Michal Mandzák. Tvrdí, že sa obchádza zákon, odborné stanoviská považuje za nezákonne získané dôkazy. On aj obžalovaný Marian Kočner žiadajú, aby boli znalci, ktorých Šanta citoval, predvolaní a vypočutí, nie aby sa ich stanoviská čítali ako listiny.

Výpovede znalcov, ktorí boli pribratí do trestného konania, sa mali uskutočniť v pondelok a utorok (2. a 3. 12.). Obžalovaný Pavol Rusko sa však na pojednávanie nedostavil opätovne zo zdravotných dôvodov. Senát usúdil, že bez jeho prítomnosti je výsluch znalcov zbytočný, a tak ho odložil na neurčito.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov.

Marian Kočner čelí obžalobe v prípade vraždy Jána Kuciaka a v kauze spoločnosti Gatex z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.