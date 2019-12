Kalavská ponúkla svoju funkciu Pellegrinimu

Aktualizované: 16:48

Ministerka zdravotníctva Kalavská (nom. Smeru) ponúkla premiérovi svoju funkciu. „Máme veľké rozpory so Smerom ohľadne predkladaných zákonov. Ale takto svoju prácu robím a nechcem ju robiť inak,“ uviedla Kalavská na tlačovej konferencii po tom, ako vláda stiahla návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikáciu, z rokovania parlamentu.

Rozhodnutie zdôvodnila tým, že post ministra zdravotníctva patrí Smeru, a keďže má so stranou „ideové spory“ ohľadom predkladaných zákonov, považuje za slušné takto konať.

Kalavská hovorí, že doteraz mala aspoň nejakú nádej, teraz ju už nemá. Doplnila, že Pellegrini ju od rozhodnutia ponúknuť funkciu odhováral.

„Nesúhlasila som s tým, aby sa tento materiál vrátil naspäť,“ vyhlásila na margo stiahnutej novely. Dodala tiež, že by bola radšej, keby sa o reforme nemocníc v parlamente hlasovalo. Dúfa, že materiál si osvojí ďalšia vláda.

Podľa Pellegriniho by Kalavská mala zostať vo funkcii

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) je presvedčený o tom, že ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská by mala zotrvať vo funkcii.

„Predseda vlády oceňuje pôsobenie Andrey Kalavskej na čele ministerstva zdravotníctva a jej prínos pre najväčšie zmeny, ktoré sa počas tejto vlády začali. S pani ministerkou sa stretne vo štvrtok na osobnom rozhovore. Je však presvedčený, že na svojom poste by mala zotrvať a pokračovať v práci pre slovenských pacientov,“ reagovala pre TASR premiérova hovorkyňa Patrícia Macíková.

Vláda SR v stredu vzala späť z rokovania parlamentu návrh reformy nemocníc, tzv. stratifikácie. Informoval o tom v pléne podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd). Hlasovanie o návrhu v parlamente sa opakovane odsúvalo, v stredu mali poslanci hlasovať o tom, či reformu posunú do druhého čítania.

Pôvodne mali poslanci o novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý reformu zahŕňa, hlasovať na októbrovej schôdzi. Tesne pred hlasovaním ju však spolu s ďalšími dvoma návrhmi presunuli na nasledujúcu schôdzu. O stiahnutie návrhu požiadali ministerku zdravotníctva Andreu Kalavskú (nominantka Smeru-SD) preto, lebo návrh nemal dostatočnú politickú podporu.

Okrem stratifikácie sa opakovane presúvali aj ďalšie dva návrhy z dielne rezortu zdravotníctva, vrátane toho, aby predškolské zariadenia prijímali len zaočkované deti. O týchto dvoch návrhoch v stredu poslanci hlasovali.

Predseda Smeru-SD Robert Fico opakovane hovoril, že jeho strana má k stratifikácii výhrady. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská už viackrát pri diskusii o stratifikácii nevylúčila, že by podala demisiu. "Ja som povedala, môj pohár je dosť plný, keď pretečie, tak áno, keď nepretečie, tak nie," odpovedala minulý týždeň.

Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Napríklad pri pôrodoch to mal byť najprv limit 320 na rok, neskôr to malo byť raz toľko. Ak by to nemocnica v budúcnosti nesplnila, zdravotná poisťovňa by jej nemohla výkony zazmluvniť.