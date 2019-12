Video: Žena predviedla optickú ilúziu. Ťažko uveriť, že na to nepoužila špeciálne efekty!

Ďalšia výzva zo sociálnej siete TikTok ľuďom káže predviesť pred kamerou optickú ilúziu, pri ktorej sa akoby križovali ruky. Výzva si tiež získala názov „Magický trik s rukami“ a pri správnom prevedení dokáže poriadne zmiasť divákov.

Pri výzve sa natočila aj kalifornčanka Tori Parenová a jej výsledok je naozaj ohromujúci. Vo videu, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, sa zdá, že jej ruky prechádzajú jedna cez druhú. Video zverejnila aj na Twitteri, kde si ho pozrelo už viac ako 9 miliónov ľudí.

Celý trik spočíva v správne načasovanom ohýbaní prstov na rukách. V momente, keď sa jedna ruka priblíži k druhej, si prsty na oboch rukách rýchlo vymenia polohu a ruky sa od seba vzdialia.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri