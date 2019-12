Dvakrát denne nestačí. Takto často si treba umývať zuby, aby sme si zachovali zdravé srdce

Baktérie v ústach vedia ovplyvniť viaceré časti tela. Neraz sa podieľajú napríklad na vzniku rakoviny pankreasu a pažeráka a niektoré výskumy ich spojili aj s ochoreniami dýchacích ciest.

Vedci hromadia čoraz viac dôkazov o tom, že baktérie v ústach ovplyvňujú aj zdravie srdca. U niektorých pacientov po porážke napríklad našli ústne baktérie v krvných zrazeninách. Okrem toho ich vplyvom tiež dochádza k zvýšeniu krvného tlaku.

Najnovšia štúdia zverejnená v publikácii European Journal of Preventive Cardiology dokonca tvrdí, že pravidelné čistenie zubov dokáže zabrániť infarktu a fibrilácii predsiení. „Zanedbávanie ústnej hygieny môže podnietiť prenosnú bakterémiu a systematický zápal,“ píšu vedci v štúdii (prenosná bakterémia je stav, pri ktorom baktérie prenikajú do krvi a dostávajú sa do viacerých častí tela).

Ako spolu súvisia ochorenia srdca a ústna hygiena

Fibrilácia predsiení je ochorenie, pri ktorom srdce nedokáže efektívne pumpovať krv do zvyšku tela, pretože bije nepravidelne. K tomuto problému dochádza aj pri zástave srdca, teda infarkte. Takéto zlyhanie srdcového svalu spôsobuje nevoľnosť a ťažkosti s dýchaním.

Výskumu sa zúčastnilo viac ako 161.000 obyvateľov Južnej Kórei vo veku od 40-79 rokov. Nikto z nich v minulosti neprekonal zástavu srdca alebo fibriláciu predsiení. V roku 2003 a 2004 vedci zmerali ich výšku a váhu a zmapovali ich životný štýl, zdravie ústnej dutiny a starostlivosť o ňu.

Účastníkom tiež odobrali vzorky krvi a moču a zmerali im krvný tlak.

Čistenie zubov znižuje riziko infarktu o 12%

V priebehu nasledovných 10,5 roka bola 4.911 účastníkom diagnostikovaná fibrilácia predsiení a 7.971 účastníkom diagnostikovali zástavu srdca.

Čistenie zubov trikrát a viac za deň sa však podpísalo o 10-percentný pokles rizika fibrilácie predsiení a 12-percentný pokles rizika zástavy srdca.

„Zlepšená orálna hygienická starostlivosť sa spája so zníženým rizikom fibrilácie predsiení a zástavy srdca. Zdravšia orálna hygiena, zahŕňajúca pravidelné čistenie zubov a profesionálne dentálne čistenie, môže znížiť riziko fibrilácie predsiení a zástavy srdca.“

Ako pri každom pokuse, ktorý prebieha formou pozorovania, autori upozorňujú, že zo štúdie sa zatiaľ nedá vyvodiť jednoznačná kauzálna súvislosť a nie je isté, či sa výsledky v rovnakej miere vzťahujú aj na obyvateľov iných krajín ako je Južná Kórea.