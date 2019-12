Raši: Krajiny EÚ sú z hľadiska 5G sietí neutrálne v spore medzi USA a Čínou

Podľa jeho slov Rada ministrov podporuje každý návrh, ktorý doteraz predložila Európska komisia, v utorok iba Luxembursko malo námietky v tom zmysle, že treba vyšpecifikovať niektoré návrhy.

„Ústredný problém je kybernetická bezpečnosť, aby rozširovanie 5G sietí, ktoré sú nevyhnutné pre budúcnosť, pre využívanie umelej inteligencie, pre internet vecí a použitie tejto technológie v širokom meradle, nepredstavovalo riziká,“ povedal.

Pripomenul, že eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton, ktorý na ministerských rokovaniach zastupoval exekutívu EÚ, podporil budovanie 5G sietí v Európe, ale upozornil na to, že Európania by sa už mali začať zaoberať aj 6G sieťami.

„My však ešte nie sme ani v realite 5G sietí,“ konštatoval Raši, dodal však, že všetky členské krajiny podporujú vznik infraštruktúry pre 5G siete.

Na otázku, či sa členské krajiny zaoberali aj možnými hrozbami súvisiacimi s 5G sieťami, pričom sa v tejto súvislosti spomína najmä Čína, Raši upozornil na to, že EÚ sa nechce dať vtiahnuť do obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Spresnil, že problém „nemenovanej čínskej firmy“ (európske médiá otvorene hovoria o spoločnosti Huawei) s možnými americkými sankciami má na základe dostupných informácií viac obchodnú povahu ako povahu reálnych únikov informácií.

Podľa jeho slov členské krajiny EÚ nediskriminujú firmy napríklad z Číny a stále s nimi počítajú. Podmienka kybernetickej bezpečnosti aj preto znie, aby bola istota, že ktorúkoľvek technológiu prenosu údajov cez 5G siete si Európania zvolia, nedôjde k úniku dát.

„Európska únia je v tomto konzervatívna. Zachováva si neutrálnu polohu a nevydala pre členské štáty usmernenia, ktoré by hovorili o tom, že by sa mali nejakým technológiám vyhnúť,“ vysvetlil. Zároveň však priznala, že stále existuje podozrenie, že ktorákoľvek krajina, ktorá stojí za technológiou 5G sietí, môže zneužiť systém „zadných vrátok“ a ohrozovať prenos údajov, aj preto musí EÚ prijať také opatrenia, ktoré by tomu dokázali zabrániť.