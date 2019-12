Vedci testovali darovanú krv. Toto všetko sa v nej našlo

Nový nález, ktorý sa našiel v darovanej ľudskej krvi, síce nepredstavuje takmer žiadne riziko pre príjemcu, ale mnohé vypovedá o dobe, v akej žijeme.

Vedci z Oregonskej štátnej univerzity (OSU) testovali vzorky z 18 rôznych balíkov ľudskej krvi pomocou techniky zvanej hmotnostná smektrometria. Tím odborníkov chcel názorne predviesť novú metódu nazerania na vzájomné pôsobenie rastlinných doplnkov stravy a liekov, uvádza štúdia. Pri pozorovaní krvi si ale všimli, že obsahuje množstvo rôznych liečiv.

Vo všetkých vzorkách krvi sa našiel kofeín, niektoré obsahovali látku alprazolam, ktorá sa vo forme lieku podáva pri liečbe úzkosti. V lekárni ju najčastejšie nájdeme pod názvom Xanax. V krvi sa našli aj stopy voľnopredajného lieku na kašeľ dextrometorfánu a lieku na liečenie cukrovky tolbutamidu.

Keďže testovaná vzorka bola relatívne malá, nie je isté, či by sme podobné látky mohli hľadať u väčšiny populácie. „O tom, aký je tento problém rozšírený, sa dá len špekulovať,“ myslí si vedúci Inštitútu Linusa Paulinga na OSU Richard van Breemen.

„Ďalej treba zvážiť aj to, že sme našli len tie lieky, ktoré sme v rámci výskumu hľadali – koľko ďalších, ktoré nehľadáme, sa tam nachádza?“

Zistenia nie sú až také prekvapivé, keďže by sa dalo očakávať, že sa v krvi nájdu stopy toho, čo konzumujete. Zaujímavá je však polemika o tom, či tieto látky vplývajú na pacientov, ktorí prijímajú transfúziu, a či by ich mohli ohroziť. Vedci, ktorí výskum podnikli, si myslia, že touto problematikou by sme sa nemali príliš znepokojovať.

„Kofeín z hľadiska 'kontaminácie' nepredstavuje veľkú hrozbu pre pacientov, hoci môže slúžiť ako dôkaz o tom, v akej spoločnosti žijeme,“ hovorí doktorandka na OSU Luying Chenová. „Ostatné látky by pre pacientov mohli predstavovať problém. Rovnako sú problémom aj pre tých, ktorí tento výskum podnikli, pretože je len ťažké získať čisté vzorky krvi.“

Samozrejme, tieto informácie by vás za žiadnych okolností nemali odradiť od darovania krvi. Odhaduje sa, že viac ako 60 percent krajín na svete trpí nedostatkom potrebnej zásoby krvi, takže aj tá najmenšia obeta pomôže.