Vatikán príjme ďalších 43 migrantov z tábora na gréckom ostrove Lesbos

Utečencov podľa vyhlásenia Vatikánu prevezú do Ríma, kde sa o nich postará Katolícka Komunita Sant'Egidio.

Kardinál a pápežský almužník Konrad Krajewski bol vyslaný na Lesbos, odkiaľ sa má vrátiť v stredu v sprievode 33 utečencov. Ďalších desať utečencov má byť z ostrova prevezených do Vatikánu neskôr v priebehu decembra.

Pápež František už v apríli 2016 vzal so sebou z Lesbosu do Ríma 12 Sýrčanov. Ďalších deväť migrantov do Ríma prišlo v júni 2016.

Situácia v tábore Moria na ostrove Lesbos a v ďalších záchytných táboroch je kritická v dôsledku ich preplnenia.

Pápež František sa často prihovára za práva migrantov. V roku 2017 podmienky na ostrove Lesbos prirovnal ku „koncentračnému táboru“.