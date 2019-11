Video: Policajt mal na ženu kričať a mieriť zbraň. Zachránila ho kamera v aute

Americký dopravný policajt zastavil ženu v aute po tom, ako bez zastavenia prešla na stopku. Žena najprv vyšla z auta, následne sa doňho vrátila a policajt jej prišiel trpezlivo a miernym tónom vysvetliť, že svojím správaním mohla ohroziť seba aj ostatných účastníkov premávky.

Prvé problémy nastali vtedy, keď si policajt od vodičky pýtal osobné doklady a technický preukaz. Žena totiž tvrdila, že nebýva v meste, a tak sa nevedela zorientovať v dopravnom značení. Adresa trvalého pobytu na jej dokladoch ale hovorila niečo iné. Policajt ju teda slušne napomenul a zdôraznil, že ak sa presťahovala, údaje v dokladoch si musí zmeniť.

Celá situácia sa nakoniec nezaobišla bez pokuty. Policajt žene pri podávaní bloku vysvetlil, že 26 dolárov musí zaplatiť za to, že nerešpektovala dopravné značenie. Okrem toho jej prisľúbil, že jej neodráta body z poistného systému, ktorý je v Spojených štátoch veľmi citlivý na podobné problémy. Ak by jej body odrátal, vodičke by sa mohla zvýšiť suma poistky. Žena sa napriek policajtovej ochote pokute bránila.

Šokujúce správy prišli o niekoľko dní neskôr. Zadržaná vodička totiž podala na policajta trestné oznámenie, podľa ktorého ju mal slovne napadnúť a ohrozovať služobnou zbraňou. Žena sa ho vraj pri zadržaní dokonca pýtala, či ju chce zastreliť za bieleho dňa.

Policajta našťastie zachránil záznam z palubovej kamery, ktorú mal v tom čase v aute zapnutú. Skutočný priebeh situácie si môžete pozrieť vo videu.