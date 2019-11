Sudca nezobral do väzby riaditeľa Tiposu a šéfa IT

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, nezobral do väzby dve osoby zadržané v rámci utorkovej (26. 11.) razie v priestoroch spoločnosti Tipos. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Išlo o generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos Jána B. a šéfa IT odboru Miloša P.

„Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a prepustil obe osoby zo zadržania na slobodu, pretože nezistil existenciu dôvodov väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné, pretože prokurátor podal sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR,“ uviedla Kudjáková.

Ministerstvo financií (MF) SR na základe štvrtkových informácií rozhodlo, že odvolá Jána B. z funkcie generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Tipos. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru rezortu Alexandra Gogová. „Oficiálne odvolaný bude v najbližších dňoch,“ komentovala Gogová s tým, že fungovanie spoločnosti pokračuje v normálnom režime, o čom svedčí podľa jej slov aj štvrtkové riadne rokovanie predstavenstva.

Počas akcie v utorok v priestoroch spoločnosti príslušníci NAKA zadržali nielen šéfa Tiposu, ale aj šéfa IT odboru Miloša P. Polícia vo štvrtok na sociálnej sieti informovala, že v prípade poškodenej lotériovej spoločnosti vyšetrovateľ NAKA obvinil dve osoby z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Zároveň polícia potvrdila, že vyšetrovateľ prokurátorovi ÚŠP predložil podnet na ich vzatie do väzby. V uvedenej veci je poškodená spoločnosť Tipos.