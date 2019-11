Fiabáne: Prvý rok vo funkcii potvrdil šesť kľúčových oblastí pre rozvoj Žiliny

Doplnil, že je to otvorený a komunikatívny úrad. „Bezpečné mesto, predovšetkým mestská polícia a kamerový systém. Sociálne mesto, ktoré sa vie postarať o svojich slabších. Potom je to doprava a parkovanie ako kľúčové problémy. Ďalej nedobudovaná športová infraštruktúra a kvalitný verejný priestor,“ uviedol Fiabáne.

„Klamal by som, keby som povedal, že je to prechádzka ružovým sadom. Je to veľmi náročná a zodpovedná funkcia. Každý deň sa stretávam s množstvom problémov, ale každý deň prichádza aj niečo pozitívne. Niekto niečo ocení, niečo dobré sa nám podarí urobiť. To kompenzuje všetky nároky, ktoré kladie funkcia na primátora,“ podotkol žilinský primátor.

Vďaka zmene organizačnej štruktúry a poriadku odmeňovania sa podľa neho podarilo skvalitniť manažment mestského úradu (MsÚ). „Mesto po dlhodobom zhodnocovaní práce jednotlivých odborov úradu pristúpilo k zmene organizačnej štruktúry, ktorá začne platiť od januára 2020. Prispeje k efektívnemu výkonu zamestnancov úradu tak, aby boli požiadavky zo strany občanov a potrieb mesta vyriešené v čo najkratšom čase,“ vysvetlil Fiabáne.

Vedenie mesta navštívilo od septembra 2019 všetky mestské časti a sídliská. „Obyvatelia môžu prostredníctvom Odkazu pre starostu jednoducho a rýchlo upozorniť na problémy v ich okolí. Zapojili sme ich do rozhodovania o verejnom priestore a vypracovali sme pocitovú mapu. Vznikol nový koncept vianočných trhov aj nové športoviská - multifunkčné ihriská pri Základnej škole (ZŠ) a materskej škole sv. Gorazda, telocvičňa ZŠ Martinská a tartanová dráha na Oravskej ceste,“ pripomenul.

„Spustili sme systém zdieľaných bicyklov, ktorý Žilinčania a návštevníci mesta prijali s nadšením. Od spustenia registrácie vo februári 2019 zaznamenal prevádzkovateľ systému zdieľaných bicyklov takmer 22.500 používateľov. Pilotná sezóna sa začala v apríli a priniesla so sebou vyše 268.000 prenájmov,“ dodal žilinský primátor.

V oblasti dopravy to bola napríklad rekonštrukcia 26 zastávok MHD s celkovými nákladmi vo výške približne 1,644 milióna eur. „Regulácia vstupu do pešej zóny či preferencia MHD - ocenený projekt na ITAPA 2019. Ďalej je to asfaltovanie ciest a chodníkov - za 630.000 eur zrekonštruujeme 17 úsekov chodníkov a spolu takmer 40.000 štvorcových metrov (m2) miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk. Novou oceľovou lávkou pre peších a cyklistov sme nahradili pôvodnú lanovú lávku ponad rieku Kysuca, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave,“ uzavrel Fiabáne.