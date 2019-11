Poslanci začali rokovať o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok

V úvode štvrtého rokovacieho dňa 53. schôdze ho prišiel predstaviť minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Rezort v návrhu nepočíta v tomto roku s vyrovnaným hospodárením, ako pôvodne bolo plánované. To by malo nastať až od roku 2021. Toto je prvý rozpočet, ktorý Kamenický predstavuje v parlamente ako minister. Podotkol, že jeho zostavenie nebolo jednoduché.

Deficit verejných financií by mal v tomto roku dosiahnuť 0,68 % hrubého domáceho produktu (HDP). Zákon roka počíta s tým, že v budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Hrubý dlh verejnej správy by však mal klesať.

Rozpočet zostavený na tento rok predpokladal vyrovnané hospodárenie. Od momentu jeho prijatia však podľa ministra nastalo niekoľko skutočností, v dôsledku ktorých aktuálny odhad na rok 2019 predpokladá schodok 0,68 % HDP. „Pozitívnou informáciou je, že po očistení o úrokové náklady na verejný dlh by mali byť verejné financie opätovne v primárnom prebytku aj v roku 2019,“ doplnil Kamenický.

Podľa ministra sú víťazmi tohto rozpočtu jednoznačne ľudia. „Či už hovoríme o zvýšenom rodičovskom príspevku, zavedení príspevku na nákup školských pomôcok, či zdvojnásobení vianočného príspevku pre dôchodcov. Zvyšuje sa aj príspevok na opatrovanie. Sú to všetko veci, ktoré boli prijaté v parlamente. Pre nás to znamenalo, že sme museli nájsť zdroje, ako všetky opatrenia prefinancovať,“ podotkol Kamenický. Vplyv na zostavovanie rozpočtu podľa jeho slov mali spomaľujúci sa hospodársky rast Slovenska, znižujúce sa daňové príjmy, ale aj sociálne opatrenia, pri ktorých musel hľadať rezort zdroje.

„Mal som na túto bojovú úlohu veľmi krátky čas. Môj predchodca Peter Kažimír predstavil nulový rozpočet, po mojom nástupe mi však oznámil, že deficit bude na úrovni 0,7 % HDP. Táto úloha ma čakala a musel som sa tejto úlohe postaviť čelom. Kreativita v NR SR spôsobila mne aj mojim kolegom vrásky na čele,“ skonštatoval minister s tým, že bolo potrebné zostaviť rozpočet, ktorý bude v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, ale aj v súlade s medzinárodnými pravidlami.

Zároveň uviedol, že Európska komisia rozpočet verejnej správy nevrátila na prepracovanie, avšak vyzýva SR na prijatie opatrení v rámci rozpočtového procesu tak, aby bol rozpočet v súlade s pravidlami. „Ministerstvo financií vníma všetky riziká, ktoré rozpočet sprevádzajú, na druhej strane však nemá žiadny dosah na opatrenia, ktoré sa prijímajú v parlamente a môžu znamenať nedodržanie cieľa,“ poznamenal Kamenický. Ministerstvo preto pripravilo pozmeňujúci návrh, ktorý schválil tento týždeň aj parlamentný finančný výbor. Upravujú sa ním príjmy aj výdavky v rámci niektorých kapitol. „Európska komisia vo svojom hodnotení už zohľadnila dodatočné opatrenia na rok 2020, prijaté po vládnom návrhu rozpočtu na udržanie rozpočtového cieľa,“ doplnil Kamenický.

Predpokladaná výška hrubého dlhu na rok 2019 sa na základe aktuálnych predpokladov nachádza na úrovni 47,9 % HDP. „Hrubý dlh sa tak v roku 2019 dostane pod dolné sankčné pásmo. Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 predpokladá, že hrubý dlh verejnej správy bude klesať o ďalšieho 3,1 p. b. HDP. Na konci horizontu tak rozpočet verejnej správy očakáva hrubý dlh na úrovni 44,8 % HDP,“ vyčíslil Kamenický. Pri výhľadovom cieli vyrovnaného hospodárenia verejnej správy od roku 2021 sa predpokladá postupný nárast primárneho prebytku k jednému percentu HDP.

Kamenický očakáva rozsiahlu diskusiu poslancov v pléne. „Viem, v akom štádiu volebného cyklu sa nachádzame, predpokladám, že sa nevyhneme politike, ale tak to už v politike chodí,“ dodal minister s tým, že by bolo dobré, keby bol prijatý a vyhol sa štát rozpočtovému provizóriu.